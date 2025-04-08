МЗС відреагувало на участь громадян Китаю у війні проти України на боці РФ

Сибіга наголосив, що китайці, які воюють у складі російської армії, ставлять під сумнів проголошену позицію КНР щодо миру та підривають авторитет Пекіна

МЗС засудило залучення Москвою громадян Китаю у війну проти України

Міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні, щоб вимагати пояснень щодо участі китайських військових у війні на боці РФ. Як передає «Главком», про це повідомив глава української дипломатії Андрій Сибіга.

Відомство засудило залучення Москвою громадян Китаю у війну проти України.

Сибіга наголосив, що китайці, які воюють у складі російської армії, ставлять під сумнів проголошену позицію КНР щодо миру та підривають авторитет Пекіна як постійного члена Ради Безпеки ООН.

Українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає «Главком».

За його словами, це відбулося на території України – на Донеччині, є документи цих полонених, банківські картки, особисті дані.

«Маємо інформацію про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє. Зараз зʼясовуємо всі факти. Працюють розвідка, СБУ, відповідні підрозділи Збройних Сил», - заявив очільник держави. Він наголосив, що доручив міністру закордонних справ України негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.

Наразі полонені громадяни Китаю перебувають у Службі безпеки України, тривають відповідні слідчі та оперативні дії.