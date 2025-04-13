Терор на Вербну неділю у Сумах: головне станом на вечір

У Сумах пошкоджено 51 будівлю, 34 легкових автомобілі та один тролейбус

Росіяни вдарили по центру Сум двома ракетами Іскандер/KN23

Уранці 13 квітня росіяни атакували Суми балістикою. Унаслідок ракетного удару в місті десятки загиблих і більше ста людей постраждали, також були руйнування. Що відомо про наслідки атаки на Суми станом на вечір – у підсумках «Главкома».

Станом на 21:00 внаслідок події загинуло 34 людини, з них 2 дітей. Травмовано 117 людей, з них 15 дітей. Пошкоджено 51 будівлю, 34 легкових автомобілі та один тролейбус. Проведено демонтаж аварійних конструкцій, розібрано пошкоджені покрівлі. Тимчасово відновлено 234 вікна. Демонтовано 92 аварійних віконних та балконних отворів.

Росіяни вдарили по центру Сум двома ракетами Іскандер/KN23. Перша влучила в конгрес-центр СумДУ, друга вибухнула прямо над вулицею. Вибухами багато будівель та автівок.

Саме друга ракета виявилася найбільш смертоносною. Багато жертв було у тролейбусі, його наскрізь прошило уламками.

За масовим вбивством мирних українців стоять 112 і 448 ракетні бригади ЗС Росії. Саме розрахунок 112 бригади півтора року тому вдарив по селу Гроза в Харківській області.

Президент Зеленський заявив, що таке здатна зробити лише «абсолютно відбита сволота». Генеральний штаб ЗСУ пообіцяв жорстку відповідь: «Росія отримає тільки нашу лють і невідворотну відплату».

Цього разу активніше реагує американська сторона. Кіт Келлог заявив, що Москва перейшла межу, а Марко Рубіо висловив співчуття від імені США.

Раніше Мер Конотопа зробив гучну заяву про удар по Сумах.

Серед загиблих була Олена Когут – викладачка Сумського фахового коледжу мистецтв і культури імені Бортнянського, солістка-інструменталістка, концертмейстерка Сумської обласної філармонії й артистка оркестру Сумського національного академічного театру драми та музичної комедії імені Щепкіна.

Крім того, рятувальники, котрі розбирають завали у Сумах після ракетної атаки, показали фото синьо-жовтого прапора, який вцілів у одному зі знищених будинків.