ЄС погодив новий етап переговорів з Україною

Усі 27 країн Євросоюзу досягли згоди щодо відкриття двох переговорних кластерів

Усі держави-члени Європейського Союзу погодили відкриття другого та третього переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС. Аналогічну згоду отримала Молдова. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міністра Ірландії у справах Європи Томаса Бірна в соціальній мережі X.

За словами ірландського посадовця, у вівторок, 13 жовтня, на Європейський Союз очікує важливий день, пов'язаний із подальшим розширенням об'єднання. Він назвав його «супервівторком» для України, Молдови та Албанії.

Бірн підтвердив, що всі країни ЄС досягли домовленості щодо відкриття переговорних кластерів для України та Молдови. Крім того, держави-члени погодили закриття низки переговорних розділів для Албанії та Чорногорії.

«Після «Понеділка Чорногорії» настане ще один «супервівторок» для Албанії, Молдови та України. Я можу підтвердити, що всі держави-члени ЄС домовилися відкрити кластери 2 та 3 для України і Молдови, закрити розділи 17, 18 і 19 для Албанії та розділ 20 – для Чорногорії», – повідомив міністр.

Йдеться про другий переговорний кластер «Внутрішній ринок» та третій – «Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання».

Другий кластер охоплює питання функціонування єдиного європейського ринку. Зокрема, він стосується вільного руху товарів, послуг, капіталу та працівників, а також приведення українського законодавства у відповідність до правил Європейського Союзу.

Третій кластер присвячений питанням економічної політики, підприємництва, освіти, науки, цифрової трансформації та іншим напрямам, які впливають на конкурентоспроможність економіки.

Відкриття цих кластерів є одним з етапів переговорного процесу щодо членства України в ЄС. Воно дозволяє перейти до детального обговорення відповідності українського законодавства європейським вимогам у відповідних сферах.

Водночас погодження відкриття кластерів не означає завершення переговорів або автоматичного вступу України до Європейського Союзу.

Нагадаємо, у понеділок, 12 жовтня, президент України Володимир Зеленський підписав зміни до законодавства про освіту, які були необхідні для отримання згоди Угорщини на відкриття другого та третього переговорних кластерів.

Йдеться про законодавчі положення, пов'язані з питаннями освіти та прав національних меншин. Саме ці питання раніше були предметом суперечностей між Києвом і Будапештом у контексті європейської інтеграції України.