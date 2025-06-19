США відновили видачу студентських віз, однак є нюанс

Консульські працівники перевірятимуть акаунти заявників у соціальних мережах на наявність «ознак ворожості» до США

Державний департамент США відновив процес видачі студентських віз для іноземців, який було призупинено минулого місяця. Охочі навчатися тепер повинні будуть надати доступ до своїх акаунтів у соцмережах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Так, відтепер консульські працівники будуть перевіряти публікації та повідомлення іноземних заявників на навчальну візу в США на предмет виявлення ворожого ставлення до країни, її уряду, культури, інституцій чи засадничих принципів. Заяви на отримання візи тих, хто відмовлятиме у наданні доступу до своїх соцмереж, можуть бути відхилені. Держдеп пояснив, що такий вчинок трактуватимуть як намагання приховати свою підривну діяльність в мережі.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила співбесіди для отримання нових студентських віз.

Раніше Федеральний суддя у Каліфорнії заборонив адміністрації Дональда Трампа анулювати правовий статус іноземних студентів у США без індивідуального розгляду справ.

Як повідомлялося, адміністрація Дональда Трампа заборонила Гарвардському університету приймати іноземних студентів. Згодом Федеральний суддя у Каліфорнії заборонив анулювати правовий статус іноземних студентів у США без індивідуального розгляду справ.

До слова, у 2024 році декілька єврейських студентів подали позов проти Гарвардського університету. Вони стверджують, що зазнавали антисемітизму, утисків та булінгу, що посилилися після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.