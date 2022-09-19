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Скандал на похороні королеви. Стало відомо, хто влаштував фотозйомки на фоні труни

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Скандал на похороні королеви. Стало відомо, хто влаштував фотозйомки на фоні труни
Фотосесію влаштував посол Вірменії 
фото з відкритих джерел

Фотографувати під час прощання заборонено 

«Главком» встановив, хто влаштував фотозйомку під час прощання з королевою Єлизаветою ІІ, яка обурила британців. Порушенням правил відзначився посол Вірменії у Великій Британії Варужан Нерсесян.

Раніше Нерсесян очолював дипломатичну місію Вірменії в США з жовтня 2018 року.

Скандал на похороні королеви. Стало відомо, хто влаштував фотозйомки на фоні труни фото 1

Як писав раніше The Sun, президент Вірменії прийшов до Вестмінстерського холу разом зі своїми помічниками. При підході до королеви Єлизавети II один із його підлеглих дістав телефон і сфотографував вірменського лідера на тлі труни. The Sun пише, що згаданий інцидент стався вперше після оголошення заборони на зйомки під час прощання з британською королевою.

«Суворі правила всередині урочистої 1000-річної будівлі, де лежить королева, забороняють використання будь-яких камер. Ті, хто входить до великої зали, отримують документ із викладом правил», – йдеться у матеріалі.

Повідомляється також, що через те, що сталося, були обурені як співробітники залу, що знаходилися там, так і рядові британці.

«Правила надзвичайно прості. Ми просто просимо людей поводитися поважно і не фотографувати. Кожен зумів дотримуватися цих правил точно, крім однієї людини», – сказав один із співробітників Вестмінстерського холу. 

Нагадаємо, сьогодні, 19 вересня, у Великій Британї проходить прощальна церемонія з королевою Єлизаветою ІІ, яка померла 8 вересня. Похорон проходить у Вестмінстерському абатстві, церемонія транслюється у прямому ефірі. У залі присутні члени королівської родини, світові політики та піддані британської корони.

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Теги: Королева Єлизавета II телефон посол Вірменія Велика Британія президент правила

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