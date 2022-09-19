Скандал на похороні королеви. Стало відомо, хто влаштував фотозйомки на фоні труни

Фотографувати під час прощання заборонено

«Главком» встановив, хто влаштував фотозйомку під час прощання з королевою Єлизаветою ІІ, яка обурила британців. Порушенням правил відзначився посол Вірменії у Великій Британії Варужан Нерсесян.

Раніше Нерсесян очолював дипломатичну місію Вірменії в США з жовтня 2018 року.

Як писав раніше The Sun, президент Вірменії прийшов до Вестмінстерського холу разом зі своїми помічниками. При підході до королеви Єлизавети II один із його підлеглих дістав телефон і сфотографував вірменського лідера на тлі труни. The Sun пише, що згаданий інцидент стався вперше після оголошення заборони на зйомки під час прощання з британською королевою.

«Суворі правила всередині урочистої 1000-річної будівлі, де лежить королева, забороняють використання будь-яких камер. Ті, хто входить до великої зали, отримують документ із викладом правил», – йдеться у матеріалі.

Повідомляється також, що через те, що сталося, були обурені як співробітники залу, що знаходилися там, так і рядові британці.

«Правила надзвичайно прості. Ми просто просимо людей поводитися поважно і не фотографувати. Кожен зумів дотримуватися цих правил точно, крім однієї людини», – сказав один із співробітників Вестмінстерського холу.

Нагадаємо, сьогодні, 19 вересня, у Великій Британї проходить прощальна церемонія з королевою Єлизаветою ІІ, яка померла 8 вересня. Похорон проходить у Вестмінстерському абатстві, церемонія транслюється у прямому ефірі. У залі присутні члени королівської родини, світові політики та піддані британської корони.