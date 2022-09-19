Похорон королеви Єлизавети II: перші фото з церемонії

Королева Єлизавета ІІ померла 8 вересня у віці 96 років

Королева Єлизавета ІІ буде похована разом із принцом Філіпом

Сьогодні, 19 вересня, у Великій Британї проходить прощальна церемонія з королевою Єлизаветою ІІ, яка померла 8 вересня. Похорон проходить у Вестмінстерському абатстві, церемонія транслюється у прямому ефірі. У залі присутні члени королівської родини, світові політики та піддані британської корони.

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Королева Єлизавета ІІ буде похована разом із принцом Філіпом сьогодні, 19 вересня. У мережі вже з’явилися перші фотографії з церемонії прощання, що проходить у церкві 13 століття, де майже 70 років тому відбулася коронація Єлизавети II.

Нагадаємо, у Лондоні очікують, що близько 1 млн людей відвідають центральний район міста у день похорону королеви Єлизавети II. Цей день стане одним із найзавантаженіших для транспортної мережі британської столиці.

Також повідомлялося, що церемонію поховання королеви Єлизавети ІІ 19 вересня транслюватимуть 125 кінотеатрів по всій Великій Британії.

Нагадаємо, королева Великої Британії померла 8 вересня у віці 96 років. Єлизавета ІІ стала найстарішим монархом в історії британської імперії.