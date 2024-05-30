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Харківщина: більшу частину Вовчанська контролюють українські Сили оборони

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Харківщина: більшу частину Вовчанська контролюють українські Сили оборони
Підрозділи наших військ укріплюють оборону й тримають російських загарбників під вогневим контролем
фото з відкритих джерел

Для ударів по Вовчанську ворог застосовує важкі вогнеметні системи ТОС-2 «Солнцепьок»

Російські окупанти продовжують штурмувати Харківщині, але більшу частину Вовчанська контролюють Сили оборони України. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин, передає «Інтерфакс-Україна».

«Російські окупанти мають проблеми з логістикою на харківському напрямку. Окупанти втрачають багато техніки, яку використовують для наступу», – зазначив військовий.

Водночас росіяни намагаються продовжувати штурмувати Вовчанськ, намагаючись закріпитися в місті піхотними підрозділами для того, щоб це перевести у вуличні бої.

«Більшу частину міста контролюють українські Сили оборони. Наземні штурми загарбники поєднують з авіаційними ударами, щоб досягти успіху», – додав Волошин.

Речник додав, що для ударів по Вовчанську ворог застосовує важкі вогнеметні системи ТОС-2 «Солнцепьок», завдає ударів по місту термобаричними боєприпасами й реактивними системами залпового вогню.

Також противник продовжує нарощувати угруповання своїх військ на напрямку головного удару Стрілеча-Липці та в районі Вовчанська. Намагаючись підтримати активні штурмові дії, ворог намагається маневрувати резервами, зокрема переміщаючи свої підрозділи, що належать до 44 та 11 армійських корпусів.

«Підрозділи наших військ укріплюють оборону й тримають російських загарбників під вогневим контролем... Ворог намагався просунутися в напрямку населеного пункту Липці, але був відкинутий. Ворожа армія перейшла до тактики ураження наших позицій вогнем артилерії та ударами КАБів», – підсумував він.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російські загарбники, не змігши захопити Вовчанськ на Харківщині, перейшли до тактики ураження українських позицій вогнем артилерії та ударами КАБів. В цих умовах першочергове значення набуває фізичне знищення літаків-носіїв КАБів, БПЛА розвідників та корегувальників вогню, захист РЕБом своїх військ, маскування та використання макетів. 

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Теги: війна Харківщина

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