Чи є загроза висадки десанту РФ в Одесі? Відповідь речника Військово-морських сил

За словами Плетенчука, морські операції з десантування є найскладнішим типом морських операцій

Загроза висадки російського морського десанту в Одеській чи інших областях України абсолютно відсутня. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в інтерв'ю «РБК-Україна».

Як зазначив речник ВМС, десантні спроможності Російської Федерації сильно знижені.

«З 14 кораблів в строю залишається п'ять. По-друге, підійти до нашого берега вони не можуть. Великі кораблі не такі швидкі. І, відповідно, це буде дуже легка ціль. Вони можуть спробувати, але чим це закінчиться всі знають: висадяться вони на берег – їх там усіх повбивають, плюс там усе заміновано», – пояснив він.

За словами Плетенчука, морські операції з десантування є найскладнішим типом морських операцій.

«І вони зазвичай не проводяться окремо – а в складі загальновійськової операції, коли, наприклад, одночасно наступає велике угруповання з суходолу, а з моря треба підтримати ці зусиллям, розтягнути сили противника. На початку широкомасштабного вторгнення вони так намагались зробити, коли підійшли до наших берегів, бо тоді вони також намагались обійти суходолом Миколаїв, через Вознесенськ і зайти в Одеську область, щоб взагалі відрізати Україну від моря. Але потім вони відкотилися від Миколаєва і ця операція втратила сенс», – розповів речник Військово-морських сил.

Як повідомлялося, російські війська вже найближчими днями можуть активізувати бої в районі Времіївского виступу, зокрема, на межі Донецької та Запорізької областей.

Нагадаємо, українці намагаються стримати російський наступ на суші, та одночасно виграють війну в Чорному морі, бо створили флот безпілотних надводних апаратів (Unmanned Surface Vesselм – USV). Про значення українських розробок пише The Economist.

До слова, Україна за 27 місяців ударів по Чорноморському флоту РФ в окупованому Криму потопила або серйозно пошкодила більше десятка великих військових кораблів. Це близько третини від усього флоту.