Словаччина відправила війська до кордону з Угорщиною: причина

Новостворений уряд Словаччини оголосив про розгортання боротьби з нелегальними мігрантами

Роберт Фіцо заявив, що нелегальну міграцію необхідно контролювати

Новостворений уряд Словаччини оголосив про направлення сотень поліцейських та військових до угорського кордону для стримування нелегальних мігрантів. Про це пише Deutsche Welle.

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Новопризначений прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зазначив, що нелегальну міграцію необхідно контролювати, адже в країну можуть потрапити люди, пов'язані з «терористичними» групами.

Він не повідомив подробиць, але відвідав один із пунктів пропуску 30 жовтня пізно ввечері, щоб ознайомитися із заходами.

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Так новий уряд хоче надіслати чіткий сигнал, що разом з ним з'явився новий підхід до нелегальної міграції.

Нагадаємо, у Латвії проблема із незаконними мігрантами набуває загрозливого масштабу. У містечку Нірза Лудзенського краю, що на кордоні з Росією, нелегальні мігранти двічі вдиралися до будинку, у якому на той момент не було власників. Біженці все громили, підпалювали та викидали з дому речі господарів.

Раніше прем'єр-міністр Чехії заявив, що європейська міграційна політика поки що недостатньо ефективна, тому потрібні нові заходи.

До слова, Німеччина запровадить частковий прикордонний контроль з Польщею і Чехією, щоб захиститись від напливу мігрантів.