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Україна стане одним із ключових світових виробників зброї – Зеленський

Надія Карбунар
glavcom.ua
Україна стане одним із ключових світових виробників зброї – Зеленський
Україна може стати й обовʼязково стане донором глобальної безпеки, впевнений Зеленський
фото: Офіс президента

Відбувся перший Форум оборонних індустрій

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 584-го дня повномасштабної війни звернувся до народу. Він розповів про успіх першого Форуму оборонних індустрій та закликав 1 жовтня вшанувати пам'ять полеглих захисників і захисниць.

«Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки! Сьогодні вже можемо оцінити головний підсумок цього тижня для нашої «оборонки». Почався справді новий етап розвитку української оборонної промисловості.

Відбувся перший Форум оборонних індустрій. Дуже успішний. І він засвідчив глобальний інтерес до можливості працювати в Україні та з Україною у виробництві зброї та всього, що необхідно для реального захисту будь-якої вільної нації.

Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій – станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу. Це Сполучені Штати, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, наші балтійські друзі – Литва, Латвія та Естонія, а також це Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія. Для старту це дуже потужно, і робота триває. Ще компанії будуть приєднуватися.

Плюс наші виробники підписали на Форумі 20 документів із компаніями-партнерами. Угоди, меморандуми. Кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням наявної співпраці.

Це домовленості про спільне виробництво, це обмін технологіями, це постачання компонентів. Виробництво порохів, виробництво боєприпасів. Це підготовка персоналу для нашої «оборонки». Окремо й дуже уважно розвиваємо українське виробництво дронів, наземних та морських автономних систем.

Загалом у нашому Форумі оборонних індустрій – і це тільки перший такий Форум – взяли участь понад 250 компаній. Серед них – десятки українських компаній.

Працюємо й над тим, щоб в Україні виробляти такі потрібні нам системи ППО – справді сильні.

Коли з часом побачимо та відчуємо в реальних діях максимальну збройну потужність України – наших виробників, нашого ОПК, нашої нової співпраці зі світом, – ми зможемо сказати, що початок цього був закладений саме зараз, саме в таких домовленостях, як на Форумі та як під час моїх візитів, зокрема в Америку, в Швецію та інші країни. Всі найсильніші вже співпрацюють або будуть співпрацювати з Україною.

Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватися. Я дякую всім, чия робота – саме такі результати для України!

Зараз – і маємо говорити про це відверто – Україна є реципієнтом, отримувачем безпекової допомоги. Але наша держава може стати й обовʼязково стане донором глобальної безпеки. Зокрема, завдяки нашій оборонній промисловості. Завдяки силі, стійкості та незламності нашого народу.

Завтра – дуже важливий день для України, для всіх наших людей. День захисників і захисниць України. Мільйонів, які не лише зберегли Україні гідне місце в історії людства, а й роблять так, що наш народ і наша держава не втрачають своєї історії, бʼються за своє життя та свободу й надихають боротьбою весь вільний світ.

Завтра ми особливо подякуємо всім нашим захисникам і захисницям. Завтра ми особливо вшануємо памʼять тих, хто віддав своє життя заради України.

Вперше цей день – Покрова – буде 1 жовтня. І давайте зробимо для цього дня нашу нову традицію.

1 жовтня. Девʼята ранку. Хоч би де ви були – на центральній вулиці вашого міста чи просто вдома, – давайте на хвилину зупинимось та вшануємо мовчанням памʼять наших полеглих захисників і захисниць і подумаємо про тих, хто зараз у бою, на бойових завданнях, на постах. Хто рятує життя. Хто захищає – в усіх сенсах цього слова – наш народ і державу.

Не було б сили й волі України, якби не всі, хто став на захист України.

Дякуємо. Шануємо. Памʼятаємо. Всі разом. Слава Україні!».

Раніше Зеленський розповів про значні досягнення України у виробництві озброєння. 

Нагадаємо, що Зеленський відкрив перший Міжнародний форум оборонних індустрій і оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій. Україна розробила відповідну базову декларацію як основу Альянсу, і до неї можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу, які поділяють намір нашої країни дати реальний захист від агресій. Документ уже підписали 13 визначних компаній.

Теги: Німеччина Австралія Канада Словаччина Чехія Естонія Нідерланди Бельгія Латвія Фінляндія Данія Іспанія українці Болгарія Велика Британія держава Литва Хорватія Володимир Зеленський Україна Північна Македонія робота системи ППО обмін

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