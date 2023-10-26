Ізраїль відкладає старт наземної операції в Газі: названо причину

Ізраїль вирішив відкласти старт наземної операції в Газі через домовленості з армією США

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вирішила відкласти свою наземну операцію в Секторі Гази приблизно до кінця тижня – поки США не посилять свою ППО на Близькому Сході. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними джерел видання, США планують встановити приблизно десять систем ППО для захисту своїх військ, які розміщені на Близькому Сході. Пентагон вважає, що ці війська можуть стати об'єктом атак під час наземної операції, тому важливо забезпечити їх безпеку. Планується, що системи ППО будуть розгорнуті до кінця поточного тижня.

Ізраїль, як зазначають у виданні, погодився задовольнити прохання США. Крім цього, вони зважають і на питання постачання гуманітарної допомоги в Газу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Як повідомлялося, ізраїльська армія готується до наземної операції у Секторі Гази. Усі бойовики ХАМАСу приречені. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Раніше ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден, незважаючи на підтримку Ізраїлю, «методично і ретельно» гальмує наземну операцію ЦАХАЛу в Секторі Гази. Зазначається, що «повільна стратегія» американського президента визначається п’ятьма стратегічними проблемами. Зокрема, Байден хоче, щоб палестинцям доставили якомога більше гуманітарної допомоги, а близько 500 громадян США, які опинилися в пастці у Газі, вийшли звідти до посилення бойових дій.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що наземна операція ЦАХАЛ у Секторі Гази може тривати три місяці. Але цей наступ буде останнім, якщо Ізраїлю вдасться ліквідувати терористичне угрупування ХАМАС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, ЦАХАЛ поки не має чіткого військового шляху до досягнення поставленої прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу мети знищення ХАМАС. Про це пише газета New York Times з посиланням на анонімні джерела в адміністрації Байдена. За їхніми словами, після всіх розмов із ізраїльськими офіційними особами з 7 жовтня американці досі не бачили досяжного плану дій.