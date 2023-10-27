Палять будинки і викидають речі: Латвія потерпає від незаконних мігрантів
Мешканці прикордонних селищ у Латвії не почувають себе у безпеці
У Латвії проблема із незаконними мігрантами набуває загрозливого масштабу. Так, у містечку Нірза Лудзенського краю, що на кордоні з Росією, нелегальні мігранти двічі вдиралися до будинку, у якому на той момент не було власників. Біженці все громили, підпалювали та викидали з дому речі господарів, розповіла у програмі Preses klubs головний редактор газети Ludzas Zeme Лайма Лінужа, пише латвійське видання Press.
«Те, що агресія зросла, зрозуміло. Наприклад, у Лудзенському районі, звідки я родом, ми щодня пишемо про це у газеті», – каже вона.
Лінужа розповідає, що в їхньому краї твориться щось досі небачене. Раніше селянам, які живуть біля кордону, не доводилося турбуватися про те, що хтось може до них вдертися. А зараз мігранти підходять до будинків і стукають просто у вікна. Місцеві жителі перестали почуватися у безпеці.
Раніше повідомлялося, що в селищі Латгалі сільський будинок жителя Лудзенського району Яніса Сьяксте вже двічі ставав притулком для порушників кордону, які увірвалися до нього, розбивши вікно. Винні були заарештовані. У Державній прикордонній службі Латвії прокоментували ситуацію, зазначивши, що таких випадків не так вже й багато, і найчастіше біженці забираються в покинуті сільські будинки. Вони запевнили, що вживають усіх заходів щодо недопущення на територію нелегалів.
Загалом цього року прикордонники за спробу незаконно перетнути держкордон зупинили 12, 2 тисячі осіб, а з гуманітарних міркувань до Латвії впустили 379 осіб, за даними станом на 23 жовтня. За весь минулий рік кордон Латвії з Білоруссю намагалися незаконно перетнути 5286 осіб.
До слова, уряд Латвії ухвалив рішення про припинення із 16 жовтня роботи пунктів пропуску у Вієнтулі та Педедзе на кордоні з Росією. Таку термінову пропозицію внесло МВС Латвії, повідомляє LSM.
У заяві латвійського уряду вказано, що ці два пункти закриють, щоб «не допустити порушення громадського порядку, загроз нацбезпеці та уникнути можливих негативних наслідків створеної РФ ситуації».
Йдеться про рішення Росії, згідно з яким КПП «Вієнтулі» з 16 жовтня мав стати єдиним прикордонним переходом, через який громадяни України могли б потрапити до РФ наземним транспортом.
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