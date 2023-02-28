Служба безпеки Латвії повідомила, доки триватиме війна в Україні

Одним з найважливіших факторів, що вплине на подальший розвиток війні буде здатність якнайшвидше їх виробляти боєприпаси

Диктаторський режим розглядає можливість відновлення наступу на Київ, оскільки повна окупація Донбасу є мінімальною тактичною метою

Росія досі не змінила свої стратегічні цілі, у зв'язку з чим Кремль планує відновити новий наступ після перепочинку взимку. Бойові дії на території України триватимуть щонайменше протягом 2023 року. Про це повідомляє Служби безпеки Латвії.

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Диктаторський режим розглядає можливість відновлення наступу на Київ, оскільки повна окупація Донбасу є мінімальною тактичною метою. «Відновлення мирних переговорів наразі неможливе – Росія не готова покинути територію України, а Україна не готова до територіальних втрат. Сигнали, які надсилає Росія про готовність до відновлення переговорів, можна розцінювати як блеф. Росія буде головним бенефіціаром будь-якого перемир'я. Їй потрібен час, щоб перегрупуватися і підготуватися», – зазначається в документі.

Тим часом для перемоги України необхідна значно більша військова підтримка Заходу. Наразі сторонам не вистачає зброї й боєприпасів, у зв'язку з чим одним з найважливіших факторів, що вплине на подальший розвиток війні буде здатність якнайшвидше їх виробляти. Також на бойові дії впливатимуть здатність рекрутувати додаткових солдатів і фінансово-економічна ситуація в обох країнах.

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«У 2023 році Україна продовжить звертатися до міжнародної спільноти з проханням не допустити настання втоми від війни. Росія продовжуватиме докладати зусиль для підриву західної підтримки України, намагаючись розколоти Захід і продовжуючи поширювати ядерні погрози», – йдеться в документі.

Ризик застосування Росією ядерної зброї є низьким, оскільки це може призвести до прямого втручання Заходу у війну. Також це відштовхне від Кремля дружні країни, такі як Китай або ж Індію.

Нагадаємо, триває 370-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 60 атак противника на зазначених напрямках.