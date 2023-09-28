Спецслужби Азербайджану звинуватили «ексглаву уряду» Карабаху в фінансуванні тероризму

Рубена Варданяна затримали азербайджанські військові під час спроби виїхати в Ґоріс Сюнікської області Вірменії

Колишньому «главі уряду» Нагірного Карабаху Рубену Варданяну в Азербайджані пред’явили обвинувачення у фінансуванні тероризму. Про це повідомляє служба державної безпеки Азербайджану.

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У заяві зазначається, що стосовно громадянина Вірменії Варданяна висунуті обвинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу Азербайджану: 214-1 (фінансування тероризму), 279.3 (участь у створенні збройних формувань або груп, не передбачених законом, та участь у їхній діяльності), 318.1 (незаконний перетин кордонів Азербайджану).

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За даними азербайджанських правоохоронців, що Варданян, бувши громадянином іноземної держави, у вересні 2022 року незаконно перетнув державний кордон Азербайджанської Республіки поза пунктами пропуску «з метою вчинення терористичних та диверсійних актів».

«Варданян проник на територію Азербайджану у зону тимчасової дислокації російського миротворчого контингенту та брав участь у створенні непередбачених законом збройних формувань, організації їхньої діяльності, у забезпеченні їх військовою технікою, зброєю і боєприпасами, вибуховими речовинами, військовим спорядженням», що спричинило «загибель людей та інші тяжкі наслідки», – повідомляє спецслужба.

Крім того, Варданяна звинувачують у фінансуванні тероризму – спрямуванні коштів на організацію терористичної діяльності незаконних збройних формувань.

«Рубен Варданян був затриманий 27 вересня 2023 року за вчинені ним протиправні дії, притягнутий до кримінальної відповідальності як обвинувачений шляхом оголошення обвинувачення та рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – йдеться у повідомленні.

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Наразі у кримінальному провадженні тривають слідчо-оперативні заходи.

Нагадаємо, так званого колишнього держміністра невизнаної Нагірно-Карабаської республіки Рубена Варданяна затримали азербайджанські військові під час спроби виїхати в Ґоріс Сюнікської області Вірменії.

Зазначимо, що 19 вересня міноборони Азербайджану заявило про «антитерористичні заходи» в Карабасі для відновлення конституційного ладу країни. Формальним приводом став підрив вантажівки, у якому звинуватили вірменських військових.

Як стало відомо згодом, бойові дії в Нагірному Карабасі припинено.

До слова, під час обстрілу в Нагірного Карабаху загинув заступник командувача підводних сил Північного флоту. Він входив до командування миротворчого контингенту.