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Окрім капітана Північного флоту ще п’ятеро: Азербайджан визнав ліквідацію російських «миротворців»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окрім капітана Північного флоту ще п’ятеро: Азербайджан визнав ліквідацію російських «миротворців»
Під час обстрілу Нагірного Карабаху загинув заступник командувача підводних сил Північного флоту
фото ілюстративне

Із вогнепальної зброї був обстріляний автомобіль із дислокованими на цій території військовослужбовцями Миротворчого контингенту РФ

Азербайджан заявив про ліквідацію російських «миротворців» у Нагірному Карабасі. П’ятьох росіян ліквідували збройні сили Азербайджану, переплутавши їх з вірменськими військовими. Ще одного - розстріляли вірмени. Про це заявила пресслужба генеральної прокуратури Азербайджану.

«20 вересня групою військовослужбовців Збройних Сил Азербайджанської Республіки, які брали участь у локальних антитерористичних заходах на території села Джанйятаг Тертерського району Азербайджану, з вогнепальної зброї був обстріляний автомобіль із дислокованими на цій території військовослужбовцями Миротворчого контингенту РФ... У результаті події загинули п'ятеро військовослужбовців РМК (російського миротворчого контингенту «Главком»)», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, під час обстрілу Нагірного Карабаху загинув заступник командувача підводних сил Північного флоту. Він входив до командування миротворчого контингенту. 

Нагадаємо, 19 вересня міноборони Азербайджану заявило про «антитерористичні заходи» в Карабасі для відновлення конституційного ладу країни. Формальним приводом став підрив вантажівки, у якому звинуватили вірменських військових.

Як стало відомо згодом, бойові дії в Нагірному Карабасі припинено. Також Вірменія закликала ООН направити миротворців у Нагірний Карабах.

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Теги: Міноборони вантажівки Азербайджан автомобіль Нагірний Карабах

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