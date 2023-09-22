Окрім капітана Північного флоту ще п’ятеро: Азербайджан визнав ліквідацію російських «миротворців»
Із вогнепальної зброї був обстріляний автомобіль із дислокованими на цій території військовослужбовцями Миротворчого контингенту РФ
Азербайджан заявив про ліквідацію російських «миротворців» у Нагірному Карабасі. П’ятьох росіян ліквідували збройні сили Азербайджану, переплутавши їх з вірменськими військовими. Ще одного - розстріляли вірмени. Про це заявила пресслужба генеральної прокуратури Азербайджану.
«20 вересня групою військовослужбовців Збройних Сил Азербайджанської Республіки, які брали участь у локальних антитерористичних заходах на території села Джанйятаг Тертерського району Азербайджану, з вогнепальної зброї був обстріляний автомобіль із дислокованими на цій території військовослужбовцями Миротворчого контингенту РФ... У результаті події загинули п'ятеро військовослужбовців РМК (російського миротворчого контингенту «Главком»)», – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, під час обстрілу Нагірного Карабаху загинув заступник командувача підводних сил Північного флоту. Він входив до командування миротворчого контингенту.
Нагадаємо, 19 вересня міноборони Азербайджану заявило про «антитерористичні заходи» в Карабасі для відновлення конституційного ладу країни. Формальним приводом став підрив вантажівки, у якому звинуватили вірменських військових.
Як стало відомо згодом, бойові дії в Нагірному Карабасі припинено. Також Вірменія закликала ООН направити миротворців у Нагірний Карабах.
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