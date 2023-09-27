Азербайджан затримав «ексглаву уряду» Нагірного Карабаху. Кремль відреагував

Варданян заарештований азербайджанською владою на кордоні під час спроби залишити Арцах

Варданяна зупинили на кордоні під час спроби покинути регіон разом з іншими біженцями та виїхати в Ґоріс у Вірменії

Так званого колишнього держміністра невизнаної Нагірно-Карабаської республіки Рубена Варданяна затримали азербайджанські військові під час спроби виїхати в Ґоріс Сюнікської області Вірменії. Цю інформацію підтвердила його дружина Вероніка Зонабенд.

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Дружина Варданяна повідомила, що чоловік «був заарештований і взятий у полон азербайджанською владою на кордоні під час спроби залишити Арцах» (вірменська назва Карабаху – «Главком»). За даними Зонабенд, так званого ексдержміністра затримали на КПП у Лачинському коридорі.

За інформацією російських ЗМІ, Варданяна зупинили на кордоні під час спроби покинути регіон разом з іншими біженцями та виїхати в Ґоріс у Вірменії.

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Зазначимо, під час початку обстрілу Нагірного Карабаху Варданян, який перебував у невизнаній республіці, одним із перших повідомив про стрілянину, а пізніше записав відео, у якому закликав ООН ввести санкції проти Азербайджану, а Вірменію – визнати незалежність Нагірного Карабаху.

До слова, затримання Варданяна прокоментували у Кремлі. Як заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, РФ захищатиме права так званого колишнього держміністра невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

«Він російський громадянин, він має російське громадянство, тому так чи інакше ми маємо отримати інформацію, якщо відбувалося затримання», – заявив прессекретар Путіна.

Як відомо, Рубен Варданян відмовився від громадянства РФ восени 2022 року.

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Нагадаємо, що 19 вересня міноборони Азербайджану заявило про «антитерористичні заходи» в Карабасі для відновлення конституційного ладу країни. Формальним приводом став підрив вантажівки, у якому звинуватили вірменських військових.

Як стало відомо згодом, бойові дії в Нагірному Карабасі припинено.

До слова, під час обстрілу в Нагірного Карабаху загинув заступник командувача підводних сил Північного флоту. Він входив до командування миротворчого контингенту.