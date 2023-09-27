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Азербайджан затримав «ексглаву уряду» Нагірного Карабаху. Кремль відреагував

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Азербайджан затримав «ексглаву уряду» Нагірного Карабаху. Кремль відреагував
Варданян заарештований азербайджанською владою на кордоні під час спроби залишити Арцах
фото з соцмереж

Варданяна зупинили на кордоні під час спроби покинути регіон разом з іншими біженцями та виїхати в Ґоріс у Вірменії

Так званого колишнього держміністра невизнаної Нагірно-Карабаської республіки Рубена Варданяна затримали азербайджанські військові під час спроби виїхати в Ґоріс Сюнікської області Вірменії. Цю інформацію підтвердила його дружина Вероніка Зонабенд.

Дружина Варданяна повідомила, що чоловік «був заарештований і взятий у полон азербайджанською владою на кордоні під час спроби залишити Арцах» (вірменська назва Карабаху – «Главком»). За даними Зонабенд, так званого ексдержміністра затримали на КПП у Лачинському коридорі.

За інформацією російських ЗМІ, Варданяна зупинили на кордоні під час спроби покинути регіон разом з іншими біженцями та виїхати в Ґоріс у Вірменії.

Зазначимо, під час початку обстрілу Нагірного Карабаху Варданян, який перебував у невизнаній республіці, одним із перших повідомив про стрілянину, а пізніше записав відео, у якому закликав ООН ввести санкції проти Азербайджану, а Вірменію – визнати незалежність Нагірного Карабаху.

До слова, затримання Варданяна прокоментували у Кремлі. Як заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, РФ захищатиме права так званого колишнього держміністра невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

«Він російський громадянин, він має російське громадянство, тому так чи інакше ми маємо отримати інформацію, якщо відбувалося затримання», – заявив прессекретар Путіна.

Як відомо, Рубен Варданян відмовився від громадянства РФ восени 2022 року.

Нагадаємо, що 19 вересня міноборони Азербайджану заявило про «антитерористичні заходи» в Карабасі для відновлення конституційного ладу країни. Формальним приводом став підрив вантажівки, у якому звинуватили вірменських військових.

Як стало відомо згодом, бойові дії в Нагірному Карабасі припинено.

До слова, під час обстрілу в Нагірного Карабаху загинув заступник командувача підводних сил Північного флоту. Він входив до командування миротворчого контингенту. 

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Теги: арешт Азербайджан Вірменія Нагірний Карабах

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