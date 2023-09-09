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Суд виніс вирок п’ятьом окупантам, що воювали під Маріуполем та Бахмутом

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Суд виніс вирок п’ятьом окупантам, що воювали під Маріуполем та Бахмутом
Один із бойовиків отримав 12 років тюрми
фото ілюстративне

Бойовики РФ отримали тюремні строки

До реальних термінів ув’язнення засуджено ще п’ятьох учасників окупаційних угруповань РФ, які воювали проти України на східному фронті. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Українські захисники взяли чотирьох бойовиків у полон під час боєзіткнень у районах Бахмута та Авдіївки. Ще одного – затримали при виконанні ним ворожих розвідзавдань на Запоріжжі.

Один із зловмисників отримав 12 років тюрми, інші троє – 10 років, ще одного зловмисника засуджено до 9 років ув’язнення.

Серед злочинців – командир підрозділу окупаційних угруповань РФ, який ще задовго до повномасштабного вторгнення вступив до лав «народної міліції ЛНР».

Також засуджено бойовика з тимчасово окупованої Луганщини, який вже двічі був у полоні українських оборонців. Першого разу його обміняли, але невдовзі він знову опинився у лавах регулярних військ РФ. У складі ворожого підрозділу злочинець брав участь у стримуванні українського контрнаступу на східному фронті.

Крім того, тюремні строки отримали ще двоє бойовиків підконтрольного Росії батальйону «Восток». Один з них у складі артилерійського розрахунку утримував позиції загарбників у районі Ясинуватої на Донеччині. Інший – у 2014 році пройшов «вишкіл» у військовому таборі на тимчасово окупованій Донеччині. Потім його призначили на посаду механіка-водія ворожого БТР та відправили воювати проти сил АТО. Згодом він покинув своїх ватажків і приховано переїхав до Запоріжжя. Вже на початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисник відновив зв’язок з бойовиками та збирав для них розвідінформацію в області. Зловмисника було затримано у результаті спецоперації СБУ на території регіону в березні цього року.

Окрім цього, засуджено учасника російського угруповання «Оплот», який брав участь у боях проти ЗСУ поблизу Донецька та Маріуполя.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва органів прокуратури.

Теги: СБУ окупанти суд кримінал

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