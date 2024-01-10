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Спікер Палати представників Конгресу США Джонсон може втратити посаду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Спікер Палати представників Конгресу США Джонсон може втратити посаду
Майк Джонсон був обраний на посаду 26 жовтня минулого року
фото з відкритих джерел

Угода Джонсона спровокувала швидку негативну реакцію з боку деяких його колег з Республіканської партії

У Палаті представників обговорюють можливість відставки спікера Майка Джонсона через попередню угоду про витрати, яку він уклав із демократами минулих вихідних. Про це повідомляє Newsweek.

Угода Джонсона спровокувала швидку негативну реакцію з боку деяких його колег з Республіканської партії, що закликали до суттєво більшого скорочення бюджету. Близько десятка республіканців у Палаті представників голосно засудили угоду щодо видатків, а консервативна фракція Свободи назвала угоду «повним провалом».

Один із затятих критиків документу – республіканець з Техасу Чіп Рой. Він має намір подати клопотання про відставку Джонсона.

«Я залишаю це питання на столі. Я не збираюся говорити, що подам його завтра ввечері. Я не кажу, що не подам його завтра. Я думаю, що спікер повинен знати, що ми розлючені з цього приводу», – сказав він.

Відповідаючи на запитання про можливість усунення Джонсона з посади, республіканець від штату Теннессі Тім Берчетт сказав журналістам, що «багато людей говорили про це».

Республіканець від штату Індіана Вікторія Спартц, заявила в інтерв'ю Newsweek, що «люди тут і там» серйозно розглядають імовірність відставки спікера.

«Зрештою, це залежить від нас, членів парламенту, чи зможемо ми «витягнути зброю". Справа навіть не лише у спікері. Ми повинні з'ясувати це і бути сильними. Зрештою, Майк (Джонсон) повинен показати, що він може перемогти. Він, безумовно, успадкував складну ситуацію, тому ми будемо судити про результат», – сказала Спартц.

Вона також заявила, що республіканці мають посилити свою гру і змусити демократів вести переговори щодо загальних обсягів видатків. «Я думаю, що республіканцям справді потрібно стати серйозними і змусити демократів сісти за стіл переговорів, тому що інфляція, збільшення витрат і податків будуть руйнівними для нашої країни», – сказала конгресвумен.

Водночас республіканка з Південної Кароліни Ненсі Мейс повідомила Newsweek, що не чула від своїх колег пропозиції про відкликання спікера Джонсона. Однак вона зробила застереження своїм колегам-республіканцям щодо цієї угоди. «Ми дивимося на 50 трлн доларів боргу в наступні 9 з половиною років. Тому республіканці будуть так само винні, як і демократи, з рекордно високими витратами, які будуть продовжувати шкодити нашій економіці та працьовитим родинам середнього класу», – сказала Мейс.

Нагадаємо, лише 26 жовтня Палата представників США обрала новим спікером Конгресу соратника Трампа Майка Джонсона.

Теги: США відставка Сенат США

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