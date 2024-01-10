Спікер Палати представників Конгресу США Джонсон може втратити посаду

Угода Джонсона спровокувала швидку негативну реакцію з боку деяких його колег з Республіканської партії

У Палаті представників обговорюють можливість відставки спікера Майка Джонсона через попередню угоду про витрати, яку він уклав із демократами минулих вихідних. Про це повідомляє Newsweek.

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Угода Джонсона спровокувала швидку негативну реакцію з боку деяких його колег з Республіканської партії, що закликали до суттєво більшого скорочення бюджету. Близько десятка республіканців у Палаті представників голосно засудили угоду щодо видатків, а консервативна фракція Свободи назвала угоду «повним провалом».

Один із затятих критиків документу – республіканець з Техасу Чіп Рой. Він має намір подати клопотання про відставку Джонсона.

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«Я залишаю це питання на столі. Я не збираюся говорити, що подам його завтра ввечері. Я не кажу, що не подам його завтра. Я думаю, що спікер повинен знати, що ми розлючені з цього приводу», – сказав він.

Відповідаючи на запитання про можливість усунення Джонсона з посади, республіканець від штату Теннессі Тім Берчетт сказав журналістам, що «багато людей говорили про це».

Республіканець від штату Індіана Вікторія Спартц, заявила в інтерв'ю Newsweek, що «люди тут і там» серйозно розглядають імовірність відставки спікера.

«Зрештою, це залежить від нас, членів парламенту, чи зможемо ми «витягнути зброю". Справа навіть не лише у спікері. Ми повинні з'ясувати це і бути сильними. Зрештою, Майк (Джонсон) повинен показати, що він може перемогти. Він, безумовно, успадкував складну ситуацію, тому ми будемо судити про результат», – сказала Спартц.

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Вона також заявила, що республіканці мають посилити свою гру і змусити демократів вести переговори щодо загальних обсягів видатків. «Я думаю, що республіканцям справді потрібно стати серйозними і змусити демократів сісти за стіл переговорів, тому що інфляція, збільшення витрат і податків будуть руйнівними для нашої країни», – сказала конгресвумен.

Водночас республіканка з Південної Кароліни Ненсі Мейс повідомила Newsweek, що не чула від своїх колег пропозиції про відкликання спікера Джонсона. Однак вона зробила застереження своїм колегам-республіканцям щодо цієї угоди. «Ми дивимося на 50 трлн доларів боргу в наступні 9 з половиною років. Тому республіканці будуть так само винні, як і демократи, з рекордно високими витратами, які будуть продовжувати шкодити нашій економіці та працьовитим родинам середнього класу», – сказала Мейс.

Нагадаємо, лише 26 жовтня Палата представників США обрала новим спікером Конгресу соратника Трампа Майка Джонсона.