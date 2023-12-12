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Президент України зустрівся з керівниками оборонних компаній США: про що говорили

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Президент України зустрівся з керівниками оборонних компаній США: про що говорили
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі із керівниками американських оборонних компаній
фото: Офіс Президента

Зеленський у США запропонував створити європейський оборонний хаб в Україні

Під час візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками американських оборонних компаній. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Основною темою для обговорення стало спільне виробництво зброї. Зеленський розповів про ідею створити оборонний хаб у Європі, який має розміщуватися на території України, оскільки наша країна має сьогодні багато практичного досвіду, набутого через війну.

Президент запевнив, що для реалізації цієї ідеї наша держава готова дуже швидко ухвалювати всі необхідні рішення, спрощувати бюрократичні процедури, а також робити замовлення.

«Ми готові вирішувати швидко, і вже почали це робити, бо в нас немає іншого шляху змінювати систему, тому що в нас війна», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна готова й вироблятиме більшу кількість боєприпасів та військової техніки, однак їй потрібна підтримка з боку таких потужних компаній. Зокрема, йдеться про спільне виробництво артилерійських боєприпасів, систем протиповітряної оборони, артилерійських і ракетних систем.

Він розповів, що Україна також хоче запросити американських партнерів увійти в частку українських оборонних компаній, що буде в інтересах усіх сторін.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 11 грудня розпочав візит до Сполучених Штатів та виступив у Національному університеті оборони США. 

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський зустрівся з американським міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.

11 грудня президент Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Там він зустрінеться з президентом США Джо Байденом, а також може виступити перед сенаторами.

Теги: США Володимир Зеленський президент озброєння

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