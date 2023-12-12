Президент України зустрівся з керівниками оборонних компаній США: про що говорили

Зеленський у США запропонував створити європейський оборонний хаб в Україні

Під час візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками американських оборонних компаній. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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Основною темою для обговорення стало спільне виробництво зброї. Зеленський розповів про ідею створити оборонний хаб у Європі, який має розміщуватися на території України, оскільки наша країна має сьогодні багато практичного досвіду, набутого через війну.

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Президент запевнив, що для реалізації цієї ідеї наша держава готова дуже швидко ухвалювати всі необхідні рішення, спрощувати бюрократичні процедури, а також робити замовлення.

«Ми готові вирішувати швидко, і вже почали це робити, бо в нас немає іншого шляху змінювати систему, тому що в нас війна», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна готова й вироблятиме більшу кількість боєприпасів та військової техніки, однак їй потрібна підтримка з боку таких потужних компаній. Зокрема, йдеться про спільне виробництво артилерійських боєприпасів, систем протиповітряної оборони, артилерійських і ракетних систем.

Він розповів, що Україна також хоче запросити американських партнерів увійти в частку українських оборонних компаній, що буде в інтересах усіх сторін.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 11 грудня розпочав візит до Сполучених Штатів та виступив у Національному університеті оборони США.

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський зустрівся з американським міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.

11 грудня президент Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Там він зустрінеться з президентом США Джо Байденом, а також може виступити перед сенаторами.