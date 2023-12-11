Зеленський зустрівся з главою Пентагону (фото)

Володимир Зеленський зустрівся з Ллойдом Остіном і Чарльзом Брауном

На повістці дня – українсько-американська співпраця у сфері оборони

Президент Володимир Зеленський розпочав візит до США із зустрічі з американським міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном. Про це глава держави написав у Telegram.

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Зустріч українського лідера з Ллойдом Остіном і Чарльзом Брауном пройшла в Національному університеті оборони США.

За словами Зеленського, на ній обговорилювалися виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальша українсько-американська співпраця у сфері оборони.

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«Я вдячний США за виконання наших домовленостей, особливо щодо посилення протиповітряної оборони, а також міністру Остіну та генералу Брауну за їхнє особисте лідерство», – написав глава держави.

Нагадаємо, що 11 грудня президент Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Там він зустрінеться з президентом США Джо Байденом, а також може виступити перед сенаторами.

До слова, Вашингтон, імовірно, оголосить новий пакет військової допомоги Україні до кінця грудня.