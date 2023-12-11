Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський зустрівся з главою Пентагону (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський зустрівся з главою Пентагону (фото)
Володимир Зеленський зустрівся з Ллойдом Остіном і Чарльзом Брауном
фото: Володимир Зеленський/Telegram

На повістці дня – українсько-американська співпраця у сфері оборони

Президент Володимир Зеленський розпочав візит до США із зустрічі з американським міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном. Про це глава держави написав у Telegram.

Зустріч українського лідера з Ллойдом Остіном і Чарльзом Брауном пройшла в Національному університеті оборони США.

За словами Зеленського, на ній обговорилювалися виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальша українсько-американська співпраця у сфері оборони.

«Я вдячний США за виконання наших домовленостей, особливо щодо посилення протиповітряної оборони, а також міністру Остіну та генералу Брауну за їхнє особисте лідерство», – написав глава держави.

Нагадаємо, що 11 грудня президент Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Там він зустрінеться з президентом США Джо Байденом, а також може виступити перед сенаторами.

До слова, Вашингтон, імовірно, оголосить новий пакет військової допомоги Україні до кінця грудня.

Читайте також: Допомога Україні від США. Зеленський зробив обнадійливу заяву
Теги: США Володимир Зеленський Пентагон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Танкер Avenca належить компанії Chemikalien Seetransport GmbH
Американська військова база Норфолк прийняла танкер з російською нафтою
7 грудня, 19:54
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі
США розповіли про перспективи допомоги Україні найближчими тижнями
7 грудня, 22:58
Володимир Зеленський: «Командири, будь ласка, бережіть своїх солдатів, себе, будь собою»
Зеленський привітав українських воїнів зі святом з вулиць Києва (відео)
6 грудня, 08:58

Політика

Понад 100 депутатів країн ЄС закликають Конгрес США допомогти Україні
Понад 100 депутатів країн ЄС закликають Конгрес США допомогти Україні
Зеленський зустрівся з главою Пентагону (фото)
Зеленський зустрівся з главою Пентагону (фото)
Дональд Туск став новим прем'єром Польщі: що про нього відомо
Дональд Туск став новим прем'єром Польщі: що про нього відомо
Коли США оголосять новий пакет допомоги Україні? Прогноз Білого дому
Коли США оголосять новий пакет допомоги Україні? Прогноз Білого дому
Навальний зник із колонії, в якій відбував ув’язнення
Навальний зник із колонії, в якій відбував ув’язнення
Сейм Польщі обрав нового премʼєра
Сейм Польщі обрав нового премʼєра

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Ще дві станції метро в Києві почало затоплювати: що кажуть фахівці (відео)
36K
На фронті загинув актор Андрій Павленко
27K
Німеччина не може відправити додому 300 тис. біженців
15K
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
14K
Перший понеділок без шести станцій метро. Що відбувається у Києві
14K
Ексдиректор заводу «Укроборонпрому», викритий на «схематозі», «косить» від фронту

Новини

Ціни на передачу та диспетчеризацію електроенергії зростуть: рішення НКРЕКП
Сьогодні, 14:20
Під Авдіївкою пекельні бої: кількість ворожих атак значно зросла
Сьогодні, 07:50
Хмарно, можливі опади: прогноз погоди на 11 грудня
Сьогодні, 06:30
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 05:04
11 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Хмарно, з періодичними опадами: прогноз погоди на 10 грудня
Вчора, 05:20

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua