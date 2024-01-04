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США планують утилізувати сотні ATACMS, які могли б передати Україні – Newsweek

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
США планують утилізувати сотні ATACMS, які могли б передати Україні – Newsweek
ATACMS дають Україні можливість завдавати ударів по об'єктах РФ на окупованій території
фото: Gertrud Zach/U.S. Department of Defense

Йдеться про зброю з вичерпаним терміном експлуатації, однак експерти переконані, що її все ще можна використовувати 

США планують утилізувати сотні установок ATACMS і ракет до них виробництва компанії Lockheed Martin, у яких закінчився термін придатності. Про це пише Newsweek.

В статті нагадали слова колишнього спеціального радника Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Деніела Райса, який назвав ці ракети «прекрасною легальною високоточною касетною зброєю», які можна було б передати Україні. За його словами, термін придатності не є проблемою.

«Вони працюють. Будь-яка зброя з часом замінюється на кращу, більш смертоносну, більш економічно ефективну зброю. М39 додають дальності, точності і летальності, яких Україні не вистачає без них», – наголосив він.

Генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес зазначив, що багато що залежить від того, наскільки протерміновані ці ракети, однак вони все ще придатні для застосування протягом багатьох років після цієї дати. На його думку, відмова в передачі ATACMS через термін придатності стане не рішенням, пов'язаним з безпекою, а політичним кроком.

Науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Фабіан Хінц, що спеціалізується на питаннях оборони і військового аналізу на Близькому Сході, підкреслив, що ключовим моментом в цьому питанні є збереження двигуна твердопаливної ракети в належному стані. І термін зберігання ATACMS може бути куди більше за заявлений виробником.

«Є «десятки тисяч» застарілих ракет різних типів, якими Україна могла б стріляти з HIMARS і які США збираються утилізувати», – зазначив Деніел Райс. Маючи достатню кількість М39 Україна могла б дістати цілі в районі Азовського моря і завдати удару по ключових об'єктах на окупованій Росією території.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував інформацію про те, що США мають намір утилізувати ракети ATACMS з вичерпаним терміном експлуатації, замість того щоб розглянути шляхи їх передачі Україні. «Я не можу підтвердити ці повідомлення», – підкреслив він.

Нагадаємо, Сполучені Штати вже не мають коштів, щоб надавати Україні нові пакети військової допомоги. «Президент США підписав останній пакет допомоги у сфері безпеки, на який ми маємо повноваження щодо коштів. Це все. Нам потрібна додаткова підтримка, щоб ми могли надати Україні додаткову допомогу з безпеки», – заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

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Теги: зброя Україна США

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