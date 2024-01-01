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Ударний дрон намагався атакувати військову базу США в Іраку

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Ударний дрон намагався атакувати військову базу США в Іраку
Група «Ісламський опір в Іраку» заявила, що запустила дрон, щоб атакувати «окупаційну базу»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Системи оборони збили озброєний безпілотник

Протиповітряна оборона збила озброєний безпілотник над аеропортом Ербіль на півночі Іраку, де дислокуються військові США та інших міжнародних сил. Про це повідомила агенція Reuters.

«Системи оборони збили озброєний дрон у неділю над аеропортом Ербіль на півночі Іраку, де дислокуються американські та інші міжнародні сили», – йдеться у заяві служби боротьби з тероризмом Іракського Курдистану.

Група «Ісламський опір в Іраку» заявила, що запустила дрон, щоб атакувати «окупаційну базу».

Жертв та пошкоджень інфраструктури внаслідок інциденту немає.

Раніше США атакували об'єкти «Хезболли» в Іраці у відповідь на обстріл.

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Теги: США Ірак

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