США переглядають свою стратегію щодо підтримки України – Politico

Американські та європейські посадовці обговорюють переведення українського війська до сильнішої оборонної позиції

Адміністрація президента США обговорює перехід до підтримки оборонної позиції українського війська, але не заперечує проведення подальших контрнаступів. Про це пише Politico із посиланням на посадовця з адміністрації Байдена та європейського дипломата у Вашингтоні.

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Видання пише, що нині американські та європейські посадовці обговорюють переведення українського війська до сильнішої оборонної позиції після «здебільшого невдалого контрнаступу». Зокрема, йдеться про посилення протиповітряної оборони та будівництво укріплень, протитанкових перешкод і ровів уздовж кордону Білоруссю.

Посадовець адміністрації Байдена пояснив, що США при цьому не відмовляють Україну від підготовки до майбутніх наступів. Він зазначив, що такий стратегічний перехід має зміцнити позиції України в «будь-яких можливих переговорах» щодо війни. Водночас наголосив, що жодних перемовин із Росією наразі не планується.

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Європейський дипломат вважає, що «погрози» ЄС про прискорення шляху до членства України в НАТО також покликані «поставити українців у найкращу позицію» у потенційних переговорах.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії відзначає зусилля українських сил з покращення польових укріплень і перехід до «більш оборонної позиції на більшій частині лінії фронту». Повідомляється, що станом на середину грудня Україна покращила оборону вздовж свого кордону з Білоруссю за допомогою «зубів дракона», колючого дроту та протитанкових ровів.