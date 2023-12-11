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Кучма повідомив, коли вперше зрозумів наміри Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кучма повідомив, коли вперше зрозумів наміри Путіна
За словами Кучми, метою Путіна було не лише захоплення землі, а й знищення «концепції» самої України як «конкурентної альтернативи Росії»
фото: росЗМІ

Леонід Кучма: «Я був упевнений, що Путін здатний вторгнутися, але не впевнений, чи вирішить він це зробити»

Колишній президент України розповів, що 24 лютого 2022 року, в день вторгнення Росії, він з дружиною Людмилою був в центрі Києва і не вірив, що Путін дійсно наважиться піти на Київ. Про це Кучма заявив в інтерв'ю The Guardian.

«Я був упевнений, що Путін здатний вторгнутися, але не впевнений, чи вирішить він це зробити», – сказав Кучма.

За його словами, метою Путіна було не лише захоплення землі, а й знищення «концепції» самої України як «конкурентної альтернативи Росії». «Доказом цього є жахливі людські втрати та репутаційні жертви, на які Путін готовий піти заради цього», – сказав Кучма.

Він також розповів, що перші ознаки ревізіоністських амбіцій Москви з'явилися у 2003 році. Путін, новий президент Росії, заявив про права на невеликий острів Тузла в Чорному морі, між Кримом і материковою частиною Росії. У цьому випадку Путін відступив. Він дав додаткові «чіткі сигнали» про свій намір силою розширити кордони Росії, коли у 2008 році відправив війська до сусідньої Грузії. Після цього навесні 2014 року він захопив Крим.

«Було надзвичайно неприємно, що світ не відреагував. Це було тихо. Путін розумів, що може зробити все, тому що не було принципової відповіді», – сказав Кучма і додав, що Росія змогла захопити нові території на східному Донбасі поклавши початок майже десятилітній російсько-українській війні.

Також Кучма пояснив, чим обернеться для США відмова від підтримки України.

Теги: війна путін Леонід Кучма

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