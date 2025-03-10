США перевірять Україну на готовність до миру – Reuters

Делегація США прискіпливо стежитиме за ознаками того, що українці серйозно налаштовані на покращення зв’язків з адміністрацією Трампа після конфлікту в Білому домі

США мають намір перевірити Україну на готовність піти на «матеріальні поступки» у переговорах із Росією заради закінчення бойових дій. Як інформує «Главком», про це заявили джерела Reuters.

Зокрема джерела Reuters заявили, що американський уряд намагається зрозуміти інтереси Києва в можливості настання «реалістичного миру».

Своєрідна перевірка відбудеться під час переговорів у Саудівській Аравії. Там же американська делегація спробує з'ясувати налаштованість України на покращення відносин із президентом США Дональдом Трампом після суперечки у Білому домі.

За словами двох американських чиновників, офіційні особи США планують використати зустріч у вівторок з українською делегацією в Саудівській Аравії, щоб визначити, чи дійсно готова Україна піти реальні поступки Росії для припинення війни.

«Делегація США також стежитиме за ознаками того, що українці серйозно налаштовані щодо покращення зв’язків з адміністрацією Трампа після того, як минулого місяця зустріч між президентом Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським переросла в суперечку»,– сказало одне із анонімних джерел Reuters.

Держсекретар США Марко Рубіо вилетить до Джидди для двосторонніх переговорів з українськими офіційними особами, делегацію очолить Андрій Єрмак. Очікується, що до Рубіо приєднаються радник з національної безпеки Майк Уолтс і спецпредставник Дональда Трампа Стівен Віткофф.

«Не можна говорити «я хочу миру» і «я відмовляюся йти на будь-який компроміс», – сказав один із американських чиновників про майбутні переговори. «Ми хочемо побачити, чи зацікавлені українці не просто в мирі, а в реалістичному мирі», – сказав інший чиновник. «Якщо їх (йдеться про позицію України, – «Главком») цікавлять лише кордони 2014 чи 2022 років, це вже про щось говорить».

Як зазначає Reuters, європейські союзники України стверджують, що Україна може укласти угоду з Росією лише з позиції сили і що «Київ не повинен поспішати сідати за стіл переговорів з агресором». Критики кажуть, що кроки Трампа ризикують продовжити війну, зміцнюючи позиції Росії і, таким чином, зменшуючи ймовірність того, що країна складе зброю та укладе справедливу мирну угоду.

Раніше стало відомо, що українська делегація спробує переконати США відновити розвідувальну та військову підтримку на переговорах у Саудівській Аравії. Американську делегацію будуть запевняти, що президент Зеленський хоче швидкого завершення війни в Україні.

До слова, підписання угоди про рідкоземельні мінерали з Україною буде недостатньою умовою для відновлення військової допомоги США. Повідомляється, що президент США Дональд Трамп «у приватному порядку дав зрозуміти своїм помічникам», що для відновлення військової допомоги Україні, він хоче побачити «зміну ставлення» українського лідера Володимира Зеленського до переговорного процесу з Росією.