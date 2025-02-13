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Зеленський пояснив, за яких умов зніме санкції з Порошенка

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зеленський пояснив, за яких умов зніме санкції з Порошенка
Зеленський повідомив, що має інформацію про нібито відмивання коштів через фонди, скеровані на підтримку Збройним силам
колаж: glavcom.ua

Зеленський: Зараз Служба безпеки та фінмоніторинг показують мільярди, і всі ці люди, Медведчук та Порошенко – вони партнери в цьому кейсі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зніме санкції проти експрезидента України та народного депутата Петра Порошенка, якщо виведені з країни гроші – будуть повернуті у бюджет і скеровані на Збройні Сили. Про це він розповів під час відвідування Хмельницької АЕС, передає «Суспільне».

За словами президента, запроваджені санкції не будуть останніми. Санкції запровадили через виведення «мільярдів гривень під час війни», сказав Зеленський.

«Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг нічого нам не показував. Я це не бачив, а як було до мене, складно сказати. Зараз Служба безпеки та фінмоніторинг показують мільярди, і всі ці люди, Медведчук та Порошенко – вони партнери в цьому кейсі, але я не хочу звинувачувати, це роблять суди. І це ж не те, що хтось там за ґратами через санкції. Санкції – це обмеження на сьогодні використовувати ті чи інші гроші, які були зароблені ось таким незаконним шляхом», – сказав президент.

Також Зеленський повідомив, що має інформацію про нібито відмивання коштів через фонди, скеровані на підтримку Збройним силам. За його словами, гроші з фондів передавали членам своєї партії.

Президент додав, що ті, хто потрапив під санкції, можуть повернути виведені кошти у бюджет – їх скерують на Збройні сили. Тоді санкції знімуть, сказав Зеленський.

Зазначимо, що сьогодні офіційно стало відомо, що Рада національної безпеки та оборони (РНБО) 12 лютого запровадила санкції проти колишнього президента України та народного депутата Петра Порошенка; бізнесменів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго і Геннадія Боголюбова; а також проти колишнього народного депутата Віктора Медведчука. Обмеження, зокрема, передбачають позбавлення державних нагород, блокування активів, обмеження торгівельних операцій та заборону на набуття у власність земельних ділянок.

Учора, 12 лютого, про санкції РНБО проти експрезидента, депутата Петра Порошенка «Главкому» повідомили власні джерела. За даними джерел «Главкома», рішення готувалося довго. І очікувалося, що воно буде прийняте ще у січні. Саме тоді соратники Порошенка синхронно попереджали про це. Та 19 січня у списку підсанкційних прізвища експрезидента не виявилося.

Порошенко дуже швидко відреагував на санкції, які запроваджені проти нього РНБО. У своєму відеозверненні він зазначив, що введення санкцій не стало для нього новиною. За словами політика, він мав усю інформацію про підготовку, але до останнього не вірив, що це трапиться.

Раніше лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко заявив, що йому відмовили у дозволі на виїзд на Мюнхенську безпекову конференцію, яка триватиме 14-16 лютого. 

Порошенко також заявив, що «влада» буцімто вручила йому 15 повісток до Державного бюро розслідувань з 14 по 28 лютого на кожен день. Як з'ясував «Главком», ідеться про так звану «вугільну справу», де Порошенко проходить підозрюваним у державній зраді. ДБР викликало політика для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

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Теги: Петро Порошенко блокування влада президент Володимир Зеленський політика партії гроші бюджет санкції Європейська солідарність обмеження

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