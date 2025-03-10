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NBC: Трампу замало угоди про надра для допомоги Україні. Чого хоче ще?

Іванна Гончар
glavcom.ua
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NBC: Трампу замало угоди про надра для допомоги Україні. Чого хоче ще?
Трамп та Зеленський в Овальному кабінеті Білого дому 28 лютого
фото: Офіс президента

Як відомо, наразі тривають переговори щодо підписання угоди про корисні копалини

Підписання угоди про рідкоземельні мінерали з Україною буде недостатньою умовою для відновлення військової допомоги США. Як інформує «Главком», про це заявили співрозмовники телеканалу NBC News, серед яких представник адміністрації президента Трампа.

Повідомляється, що президент США Дональд Трамп «у приватному порядку дав зрозуміти своїм помічникам», що для відновлення військової допомоги Україні, він хоче побачити «зміну ставлення» українського лідера Володимира Зеленського до переговорного процесу з Росією.

NBC News пише, що Трамп, як і раніше, наполягатиме на підписанні угоди про доступ США до природних ресурсів України, «але він також хоче побачити зміну ставлення Зеленського до мирних переговорів, включно з готовністю піти на поступки, такі як передача частини територій Росії».

«Трамп також хоче, щоб Зеленський зробив деякі кроки в бік виборів в Україні й, можливо, в бік відходу з поста лідера своєї країни», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше США заявили про необхідність проведення виборів в Україні, аргументуючи це тим, що більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Росія маніпулює і поширює фейки про те, що влада в Україні нібито нелегітимна. Хоча під час воєнного стану вибори проводити заборонено Конституцією.

Зеленський також заявив, що, якщо до завершення війни буде призупинено воєнний стан задля проведення виборів, Україна втратить свою армію, і цим скористаються росіяни.

Там йшлося, що соратники президента США Дональда Трампа ведуть таємні переговори з представниками української опозиції щодо проведення президентських виборів. Порошенко та Тимошенко підтвердили перемовини із партнерами України, однак заперечили, що вони стосувались виборів.

Як відомо, Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Це сталось до того, як 28 лютого в Овальному кабінеті між президентами розгорілась суперечка.

Як відомо, 4 березня, з'явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це в першу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.

Зауважимо, що держсекретар США Марко Рубіо, спеціальний посланець Стів Віткофф та радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц у вівторок, 11 березня, вирушать до Саудівської Аравії, щоб зустрітися з українською делегацією.

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Теги: вибори Дональд Трамп воєнний стан Володимир Зеленський корисні копалини переговори

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