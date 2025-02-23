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У Києві стартував форум «Україна. Рік 2025», де виступить Зеленський

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Києві стартував форум «Україна. Рік 2025», де виступить Зеленський
Завершиться форум «Україна. Рік 2025» пресконференцією президента України
фото: glavcom.ua

Напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну Володимир Зеленський дасть пресконференцію

У Києві стартував форум «Україна. Рік 2025». На цьому заході будуть присутні керівники державних інституцій, а завершиться подія пресконференцією президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком».

Що відомо про пресконференцію

Президент Володимир Зеленський проведе пресконференцію напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Захід стане завершальною частиною форуму «Україна. Рік 2025». На ньому будуть присутні керівники державних інституцій.

«У неділю, 23 лютого, відбудеться форум «Україна. Рік 2025» за участю керівників державних інституцій, який завершиться пресконференцією Президента України», – зауважив Офіс президента.

Нагадаємо, повномасштабне вторгнення Росії в Україну почалося близько 3:40 24 лютого 2022 року, коли на територію Луганської області зайшла перша колона російських танків. Перші сигнали можливого безпосереднього конфлікту також отримали з вебкамер кримських блокпостів. 

О 4:35 ЗС РФ завдали удару по міжнародному пункту пропуску Велика Писарівка Охтирського району Сумської області.

Приблизно о 5:00 ракетних ударів зазнали десятки міст по всій країні, включаючи столицю України Київ. Невдовзі українська прикордонна служба заявила, що її прикордонні пости з Росією та Білоруссю зазнали обстрілу. Президент України Володимир Зеленський оголосив воєнний стан.

26 лютого відбулися запеклі бої на південь від Києва, поблизу міста Васильків.

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Теги: Київ війна політика українці Володимир Зеленський Україна

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