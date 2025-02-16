Зеленський повідомив про початок роботи з командою Трампа

Президент зазначає, що в світі саме на Америку дивляться як на силу, що здатна не лише зупинити війну, але й допомогти забезпечити надійність миру після війни

Україна розпочала співпрацю з командою президента США Дональда Трампа. Про це заявив президент Володимир Зеленський на своєму офіційному Telegram-канал.

«Ми розпочали роботу з командою президента Трампа й уже відчуваємо, що успіх можливий. Саме на Америку зараз у світі дивляться як на силу, що здатна не лише зупинити війну, але й допомогти забезпечити надійність миру після війни», – заявив президент.

Він зазначив, що напередодні Мюнхенської конференції провів конструктивну розмову з Трампом, а також зустрівся з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і держсекретарем Марком Рубіо. Крім того, найближчим часом Київ очікує на візит спецпредставника Трампа з питань України Кіта Келлога, який має детальніше вивчити ситуацію та шукати рішення для врегулювання війни.

За словами президента, українська та американська сторони наразі активно працюють над укладанням спеціальної угоди, яка має зміцнити відносини між країнами. Зеленський також підкреслив, що вже відбулися продуктивні зустрічі з американськими сенаторами та членами Палати представників.

«Звичайно, і надалі буде дуже багато різноманітних намагань Путіна обманути всіх і затягнути війну. Але справжній мир можливий. І ми маємо його досягти: Україна, Сполучені Штати, Європа. Це наша з вами спільна безпека. Дякую, Америко!», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, представники адміністрації Трампа вже прямують до Саудівської Аравії, щоб розпочати мирні переговори з російськими та українськими переговірниками. Про це повідомляє Politico з посиланням на конгресмена Майка МакКола та двох американських посадовців, знайомих із планом.

Водночас, за даними джерел, спецпредставник Трампа з українсько-російських переговорів, генерал Кіт Келлог, не буде присутній. Співрозмовники також повідомили, що США не планують залучати до переговорів представників інших європейських держав.

Але, журналістка Fox News Нана Саджайя з посиланням на українського високопосадовця повідомила, що українська сторона не була «ні запрошена, ні поінформована» про майбутні американо-російські переговори в Саудівській Аравії.

Раніше спеціальний представник США з питань України і Росії Кіт Келлог пояснив, на які поступки під час перемовин повинен піти Путін. Також він зауважив, що США будуть посередником у перемовинах України та Росії та протягом 180 днів збираються залучити всі сторони до мирного процесу.