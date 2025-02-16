Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський повідомив про початок роботи з командою Трампа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський повідомив про початок роботи з командою Трампа
Зеленський: Ми розпочали роботу з командою Президента Трампа й уже відчуваємо, що успіх можливий
фото: Армія inform

Президент зазначає, що в світі саме на Америку дивляться як на силу, що здатна не лише зупинити війну, але й допомогти забезпечити надійність миру після війни

Україна розпочала співпрацю з командою президента США Дональда Трампа. Про це заявив президент Володимир Зеленський на своєму офіційному Telegram-канал.

«Ми розпочали роботу з командою президента Трампа й уже відчуваємо, що успіх можливий. Саме на Америку зараз у світі дивляться як на силу, що здатна не лише зупинити війну, але й допомогти забезпечити надійність миру після війни», – заявив президент.

Він зазначив, що напередодні Мюнхенської конференції провів конструктивну розмову з Трампом, а також зустрівся з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і держсекретарем Марком Рубіо. Крім того, найближчим часом Київ очікує на візит спецпредставника Трампа з питань України Кіта Келлога, який має детальніше вивчити ситуацію та шукати рішення для врегулювання війни.

За словами президента, українська та американська сторони наразі активно працюють над укладанням спеціальної угоди, яка має зміцнити відносини між країнами. Зеленський також підкреслив, що вже відбулися продуктивні зустрічі з американськими сенаторами та членами Палати представників.

«Звичайно, і надалі буде дуже багато різноманітних намагань Путіна обманути всіх і затягнути війну. Але справжній мир можливий. І ми маємо його досягти: Україна, Сполучені Штати, Європа. Це наша з вами спільна безпека. Дякую, Америко!», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, представники адміністрації Трампа вже прямують до Саудівської Аравії, щоб розпочати мирні переговори з російськими та українськими переговірниками. Про це повідомляє Politico з посиланням на конгресмена Майка МакКола та двох американських посадовців, знайомих із планом.

Водночас, за даними джерел, спецпредставник Трампа з українсько-російських переговорів, генерал Кіт Келлог, не буде присутній. Співрозмовники також повідомили, що США не планують залучати до переговорів представників інших європейських держав.

Але, журналістка Fox News Нана Саджайя з посиланням на українського високопосадовця повідомила, що українська сторона не була «ні запрошена, ні поінформована» про майбутні американо-російські переговори в Саудівській Аравії.

Раніше спеціальний представник США з питань України і Росії Кіт Келлог пояснив, на які поступки під час перемовин повинен піти Путін. Також він зауважив, що США будуть посередником у перемовинах України та Росії та протягом 180 днів збираються залучити всі сторони до мирного процесу.

Читайте також:

Теги: США війна путін Володимир Зеленський Україна президент переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Одеська міська рада
В Одесі створять громадський хаб: що відомо
16 сiчня, 14:31
Сергій Плохій
Чи вступить Польща у війну в Україні. Історик Плохій назвав «червону лінію» для Варшави
20 сiчня, 06:44
У Донецькій області оголосили примусову евакуацію сімей із дітьми
На Донеччині оголошено про примусову евакуацію сімей із дітьми
26 сiчня, 05:47
На Фастівщині уламки БпЛА влучили у 10-поверховий житловий будинок
Атака дронів на Київщину: рятувальники показали наслідки (фото, відео)
24 сiчня, 07:24
Серед причин переведення годинника називають і війну Росії проти України
Годинник Судного дня перевели на одну секунду ближче до півночі: що це означає
28 сiчня, 22:30
Зеленський обговорив з президентом Лівану продовольчу безпеку і зробив пропозицію
Зеленський обговорив з президентом Лівану продовольчу безпеку і зробив пропозицію
30 сiчня, 22:03
Голова МСЕК перебуває під вартою з жовтня 2024 року
Керівництво СІЗО провело шмон у камері Крупи. Стало відомо про знахідку
1 лютого, 16:10
Дональд Трамп обмежує доступ до секретної інформації для осіб, яких він вважає своїми політичними опонентами
Трамп закрив доступ до секретної інформації двом соратникам Байдена
9 лютого, 11:09
Зеленський зробив заяву про розмову з Путіним
Зеленський заявив, що мав розмову з Путіним про припинення вогню
14 лютого, 17:29

Політика

Зеленський повідомив про початок роботи з командою Трампа
Зеленський повідомив про початок роботи з командою Трампа
Орбан раптово похвалив українців
Орбан раптово похвалив українців
США запропонували Лукашенку угоду: подробиці від NYT
США запропонували Лукашенку угоду: подробиці від NYT
Рютте заявив, що країни НАТО за рік не виробляють стільки зброї, скільки Росія виробляє за три місяці
Рютте заявив, що країни НАТО за рік не виробляють стільки зброї, скільки Росія виробляє за три місяці
Зеленський поділився планом щодо завершення війни у 2025 році
Зеленський поділився планом щодо завершення війни у 2025 році
«Час настав». Зеленський закликав до створення Збройних сил Європи
«Час настав». Зеленський закликав до створення Збройних сил Європи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
166K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 лютого: ситуація на фронті
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 лютого 2025
33K
Суд покарав інспектора з паркування, який оштрафував нардепа від «Слуги народу»
25K
Українські діти в європейських школах обирають… російську мову. Відома освітянка пояснила парадокс
24K
Не договір про мир. Келлог розповів, що буде для України успіхом у війні
12K
Маленька донечка гендиректора театру Франка Євгена Нищука дебютувала на сцені

Новини

16 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Виступ Зеленського на другому дні Мюнхенської безпекової конференції. Головні тези
Вчора, 13:07
На Дніпропетровщині діти провалилися під лід та мало не загинули
Вчора, 02:48
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Білий дім опублікував валентинку з Трампом (фото)
14 лютого, 23:26
Китай починає «освоювати» окуповані території України
14 лютого, 22:58

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua