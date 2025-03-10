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Газета Financial Times окреслила позицію української делегації на переговорах у Саудівській Аравії

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Газета Financial Times окреслила позицію української делегації на переговорах у Саудівській Аравії
Міністр оборони Рустем Умєров входить до складу делегації, яка полетить на переговори в Джидду
фото: Офіс президента

11 березня відбудеться зустріч американської та української сторін у місті Джидда (Саудівська Аравія)

Українська делегація спробує переконати США відновити розвідувальну та військову підтримку на переговорах у Саудівській Аравії. Американську делегацію будуть запевняти, що президент Зеленський хоче швидкого завершення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Повідомляється, що відповідальні за підготовку до переговорів офіційних осіб зазначили, що Київ має намір запропонувати часткове припинення вогню з Росією щодо дальніх ударів безпілотників і ракет та бойових дій у Чорному морі.

Так, вони сподіваються, що прогрес у переговорах змусить Вашингтон переглянути своє рішення про призупинення обміну розвідданими та постачання зброї.

Financial Times наводить слова одного з українських чиновників, який повідомив, що в короткостроковій перспективі Київ буде надавати пріоритет налагодженню зв'язків зі США.

Своєю чергою два європейських чиновники заявили, що Київ розглядає прогрес у переговорах про припинення вогню як послугу за відновлення військової та розвідувальної допомоги.

Газета зазначила, що минулого тижня у Брюсселі Зеленський заявив лідерам ЄС, що хоче укласти загальну рамкову угоду зі США, яка прокладе шлях до подальших, більш детальних угод про мінеральні ресурси та гарантії безпеки.

«Ширша угода мала б розпочатися з припинення повітряних атак, операцій на морі та ударів по об'єктах енергетичної та іншої цивільної інфраструктури. Вона продовжиться обміном полоненими та поверненням українських дітей, викрадених російською владою, - заходами, спрямованими на зміцнення довіри між двома сторонами», – пише FT.

Водночас європейські посадовці, які розмовляли з українськими колегами напередодні переговорів, повідомили, що Київ не відмовився від того, щоб США взяли на себе певну роль в імплементації будь-яких домовленостей про припинення вогню.

Вони зазначають, що це може включати, але не обмежуватися використанням американських супутників або розвідки сигналів для перевірки дотримання режиму припинення вогню.

Вже 11 березня відбудеться зустріч американської та української сторін у місті Джидда (Саудівська Аравія). Агенство Reuters пише, що американські делегати запитають українську сторону про готовність України йти на суттєві поступки Росії для припинення війни.

До американської делегації входять держсекретар Макро Рубіо, радник з національної безпеки Майк Уолтс і представник Трампа з Близького Сходу Стів Віткофф.

Від України до Саудівської Аравії полетять керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Агенство наводить слова речника Ради національної безпеки Браян Хьюз, який заявив: «Зустрічі в Саудівській Аравії наступного тижня, ми з нетерпінням чекаємо почути більше позитивних зрушень, які, сподіваюся, остаточно покладуть край цій жорстокій війні та кровопролиттю».

Відомо, що наступний тиждень президент України Володимир Зеленський почне з візиту в Саудівську Аравію. Він відвідає країну 10 березня, на перемовинах Зеленського не буде.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з держсекретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо. 

«У мене була конструктивна розмова з держсекретарем США Марко Рубіо. Ми обговорили майбутню зустріч делегацій України та США в Саудівській Аравії», – каже він.

Також ми повідомляли, що британський журналіст Пітер Бомонт пише, що оголошення про те, що наступного тижня Саудівська Аравія прийматиме переговори між США та Україною в Джидді, виглядає багатообіцяючою новиною, на перший погля

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Теги: війна Україна США переговори Вашингтон Саудівська Аравія

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