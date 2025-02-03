Туреччина планує розмістити дві військові бази у Сирії

Туреччина захотіла створити свої військові бази з F-16 у Сирії

Туреччина планує побудувати в Сирії дві військові бази та розмістити на них винищувачі F-16. Про це пише газета Türkiye з посиланням на джерела. Анкара також має намір надати допомогу Дамаську в разі раптової загрози.

«За твердженням арабських джерел, Туреччина та Сирія підпишуть угоду про спільну оборону. Згідно з угодою, яку, як очікується, буде підписано найближчим часом, Анкара надасть допомогу Сирії», – йдеться у публікації.

Крім того, угода передбачає навчання сирійської армії та військових пілотів. На зведених військових базах буде розміщено 50 винищувачів F-16. Офіційна влада поки що дані повідомлення не коментувала.

До слова, фактичного лідера Сирії Ахмеда аль-Шараа 29 січня оголосили президентом на час перехідного періоду, чинний парламент країни розпустили.

Раніше стало відомо, що Росія провела переговори із новим лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа, на яких від неї вимагали видачу колишнього президента Башара Асада, а також компенсацію збитків.