Головна Світ Політика
search button user button menu button

Туреччина планує розмістити дві військові бази у Сирії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Туреччина планує розмістити дві військові бази у Сирії
Туреччина має нові плани щодо Сирії
фото із відкритих джерел

Туреччина захотіла створити свої військові бази з F-16 у Сирії 

Туреччина планує побудувати в Сирії дві військові бази та розмістити на них винищувачі F-16. Про це пише газета Türkiye з посиланням на джерела. Анкара також має намір надати допомогу Дамаську в разі раптової загрози.

«За твердженням арабських джерел, Туреччина та Сирія підпишуть угоду про спільну оборону. Згідно з угодою, яку, як очікується, буде підписано найближчим часом, Анкара надасть допомогу Сирії», – йдеться у публікації.

Крім того, угода передбачає навчання сирійської армії та військових пілотів. На зведених військових базах буде розміщено 50 винищувачів F-16. Офіційна влада поки що дані повідомлення не коментувала.

До слова, фактичного лідера Сирії Ахмеда аль-Шараа 29 січня оголосили президентом на час перехідного періоду, чинний парламент країни розпустили.

Раніше стало відомо, що Росія провела переговори із новим лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа, на яких від неї вимагали видачу колишнього президента Башара Асада, а також компенсацію збитків. 

Читайте також:

Теги: Туреччина Сирія літак військові Анкара навчання влада парламент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Молоді генерали і єдина жінка-військова з генеральськими погонами. Хто вони?
Наймолодші генерали України Герої війни
13 сiчня, 09:30
Це вже не перший латвійський доброволець, який загинув в Україні з лютого 2022 року
На війні в Україні загинув 41-річний доброволець з Латвії
10 сiчня, 23:36
Українцям буде важче залишатись у Норвегії
В Україні уже безпечно? Норвегія спантеличила біженців своїм рішенням
15 сiчня, 08:05
Винищувач F-35
НАТО вперше підняло норвезькі F-35 під час масованої атаки по Україні
16 сiчня, 19:32
КНДР втратила на Курщині майже тисячу військових
КНДР втратила на Курщині майже тисячу військових
23 сiчня, 03:35
Зеленський повідомив, скільки російських військових перебуває на Курщині
Скільки солдатів КНДР загинуло на Курщині? Зеленський відповів
21 сiчня, 17:33
Ігнат прокоментував заяви Безуглої
Повітряні сили прокоментували заяви Безуглої про «мільйонні премії генералітету ЗСУ»
23 сiчня, 18:39
Владислав каже, що у Кліщіївці залишилося дуже багато трупів – як росіян, так і наших бійців, евакуювати тіла яких не було змоги
Піхотинець бригади «Холодний Яр» провів у оточенні 80 днів: як йому вдалося вижити
26 сiчня, 19:20
Рятувальна операція після падіння літака
У США літак з понад 60 людьми на борту зіткнувся з гелікоптером
30 сiчня, 06:18

Політика

«Ми будемо допомагати»: Дуда окреслив позицію щодо відправки військ до України
«Ми будемо допомагати»: Дуда окреслив позицію щодо відправки військ до України
Лідери ЄС зберуться на неофіційну зустріч
Лідери ЄС зберуться на неофіційну зустріч
ФБР на порозі кризи: сотні агентів у США можуть втратити роботу
ФБР на порозі кризи: сотні агентів у США можуть втратити роботу
Туреччина планує розмістити дві військові бази у Сирії
Туреччина планує розмістити дві військові бази у Сирії
Після заяв Трампа президент Панами погодився на важливе рішення
Після заяв Трампа президент Панами погодився на важливе рішення
Прем'єр Британії закликав подвоїти санкційний тиск на Росію
Прем'єр Британії закликав подвоїти санкційний тиск на Росію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
159K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 лютого: ситуація на фронті
58K
Бабак Тимко зробив прогноз на цьогорічну весну
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 лютого 2025
37K
Драпатий заборонив переводити у піхоту ще одну категорію військовослужбовців
9140
Перша Олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл поспівчувала росіянам і спровокувала хейт у мережі
8945
Американський доброволець-розвідник пояснив, що буде, якщо Україна програє війну

Новини

Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
Сьогодні, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
Сьогодні, 05:50
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
Сьогодні, 04:00
3 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 2 лютого
Вчора, 06:00
Ворог атакував Сумщину і Харків: головне за ніч
Вчора, 05:30

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua