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Після падіння режиму Асада у Сирії сформовано новий уряд

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Після падіння режиму Асада у Сирії сформовано новий уряд
Це перший уряд Сирії, який працюватиме після повалення режиму Асада
фото: Укрінформ

Новий уряд займатиметься реконструкцією країни та впровадженням масштабних реформ

Тимчасовий президент Сирії Ахмед аш-Шараа оголосив про формування нового кабінету міністрів. За його словами, уряд зосередиться на відновленні державних інституцій на принципах підзвітності та прозорості, повідомляє «Главком» із посиланням на Anadolu Agency.

«Наша країна вступає в новий історичний етап на шляху до кращого майбутнього», – зазначив Ахмед аш-Шараа.

Він підкреслив, що новий уряд символізує процес змін і творення, а також займатиметься реконструкцією країни та впровадженням масштабних реформ.

Це перший уряд Сирії, який працюватиме після повалення Башара Асада. Коли він залишив країну, було створено перехідний тимчасовий уряд.

Як повідомляється, на своїх посадах залишилися міністр закордонних справ Асаад Хасан аш-Шибані та глава Міноборони Мурхаф Абу Касра. Посаду очільника МЗС обійняв Анас Хасан Хаттаб, який раніше очолював Службу загальної розвідки в тимчасовій адміністрації.

Раніше ми писали, що з початку року після повалення режиму Башара Асада в Сирію повернулося близько 1,2 млн людей, і за прогнозами ООН, до кінця року ця кількість може зрости до 3,5 млн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

За даними Міжнародної організації з міграції, серед тих, хто повернувся, 885 тис були внутрішньо переміщеними особами, а ще 302 тис – біженцями. Половина сирійців, які прибули з-за кордону, повернулися з Лівану, 22% – з Туреччини, 13% – з Іраку. При цьому понад чверть переселенців змушені жити в пошкоджених або недобудованих будинках.

Теги: Сирія уряд

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