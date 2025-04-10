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NBC News повідомив, хто зміг переконати Трампа призупинити дію тарифів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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NBC News повідомив, хто зміг переконати Трампа призупинити дію тарифів
Раніше лідер США заявив, що призупинив дію тарифів «від чистого серця»
фото: AP

Найближче оточення американського президента почало бити на сполох після стрімкого падіння фінансових ринків

Міністр фінансів Скотт Бессент і міністр торгівлі Говард Лютнік закликати американського президента Дональда призупинити дію тарифів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Зазначається, що найближче оточення Трампа запанікувало через стан фінансових ринків.

Тим часом ситуація з тарифами продемонструвала розкол у команді Трампа. У той час як Бессент здавався відкритим для переговорів, старший радник Трампа з питань торгівлі Пітер Наварро займав більш жорстку позицію.

Водночас NBC News наголошує, що президент США не показував жодних ознак того, що збирається «швидко відступити від цих речей». Трамп вважає, що інші країни торгують несправедливо, і розглядає тарифи як інструмент для підвищення конкурентоспроможності Сполучених Штатів.

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Вже 9 квітня президент США оголосив про паузу в нових митах. Але щодо КНР обмеження тільки посилюються.

Тим часом Трамп заявив, що рішення змінити курс у тарифній політиці було «від серця» і ухвалене без консультацій із юристами.

Нагадаємо, аналітики Світової організації торгівлі вважають, що обсяг торгівлі товарами між Китаєм і США може скоротитися на 80% через надвисокі взаємні мита.

До слова, президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення тимчасово призупинити дію глобальних торговельних тарифів на 90 днів. За його словами, запровадження мит викликало хвилювання серед людей, тому пауза була необхідною, аби знизити градус напруги.

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Теги: США Дональд Трамп тарифи

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