Розвідка пояснила причину перестановок у російській армії

Перестановки в РФ і надалі будуть тривати, оскільки в Кремлі шукають винних за провали на війні

Кремль проводить перестановки у верхівці російської армії через провал так званого «великого» зимового наступу РФ, який, нічим так і не закінчився. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в інтерв'ю «РБК-Україна».

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«Цілі, завдання з окупації українського Донбасу і виходу на адмінкордони Донецької та Луганської області провалено. Бої за Бахмут, які стали катастрофічними з точки зору втрат живої сили і техніки для рашистів, тривають. Власне, колосальна піар-кампанія по великому наступу закінчилася з точки зору результатів абсолютно нікчемним пшиком», – пояснив Юсов.

Представник розвідки зазначив, що є й перестановки і на рівні керівника окупаційної армії в Україні, коли Суровікіна змінюють на Герасимова. «З самим Герасимовим зараз складніше, тому що якщо вже його карати за невиконання безглуздих наказів, то хто тоді вище залишається? Ну хіба сам Шойгу без жодного дня бойового досвіду чи так званий Володимир Путін?» – додав він.

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За його словами, ці перестановки в РФ тривають і будуть тривати, оскільки в Кремлі шукають крайніх і винних. «Інша річ, що відповідальні в даній ситуації саме ті люди, коло осіб, які ставлять перед рашистською армією цілі, які неможливо досягнути і виконати. Безумовно, це починаючи з повномасштабного вторгнення 24 лютого, коли досі «все йде за планом», – розповів Юсов.

Нагадаємо, 30 квітня міністерство оборони Росії підтвердило відставку заступника міністра оборони, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення війська, Михайла Мізинцева. На його посаду вже призначили генерал-полковника Олексія Кузьменкова.

Також з посади командувача східного угруповання військ РФ в Україні звільнено генерала Мурадова, який, зокрема, командував вугледарським напрямком.

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