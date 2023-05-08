Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Розвідка пояснила причину перестановок у російській армії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка пояснила причину перестановок у російській армії
фото з відкритих джерел

Перестановки в РФ і надалі будуть тривати, оскільки в Кремлі шукають винних за провали на війні

Кремль проводить перестановки у верхівці російської армії через провал так званого «великого» зимового наступу РФ, який, нічим так і не закінчився. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в інтерв'ю «РБК-Україна».  

«Цілі, завдання з окупації українського Донбасу і виходу на адмінкордони Донецької та Луганської області провалено. Бої за Бахмут, які стали катастрофічними з точки зору втрат живої сили і техніки для рашистів, тривають. Власне, колосальна піар-кампанія по великому наступу закінчилася з точки зору результатів абсолютно нікчемним пшиком», – пояснив Юсов.

Представник розвідки зазначив, що є й перестановки і на рівні керівника окупаційної армії в Україні, коли Суровікіна змінюють на Герасимова. «З самим Герасимовим зараз складніше, тому що якщо вже його карати за невиконання безглуздих наказів, то хто тоді вище залишається? Ну хіба сам Шойгу без жодного дня бойового досвіду чи так званий Володимир Путін?» – додав він.

За його словами, ці перестановки в РФ тривають і будуть тривати, оскільки в Кремлі шукають крайніх і винних. «Інша річ, що відповідальні в даній ситуації саме ті люди, коло осіб, які ставлять перед рашистською армією цілі, які неможливо досягнути і виконати. Безумовно, це починаючи з повномасштабного вторгнення 24 лютого, коли досі «все йде за планом», – розповів Юсов.

Нагадаємо, 30  квітня міністерство оборони Росії підтвердило відставку заступника міністра оборони, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення війська, Михайла Мізинцева. На його посаду вже призначили генерал-полковника Олексія Кузьменкова.

Також з посади командувача східного угруповання військ РФ в Україні звільнено генерала Мурадова, який, зокрема, командував вугледарським напрямком.

Читайте також: Чому Путін понизив Суровікіна: список найбільших провалів та скандалів

Теги: Міноборони путін Україна Бахмут 24 лютого

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін має розуміти, що немає майбутнього
Чому Путін більше не почуватиме себе у безпеці
6 травня, 14:51
Зеленський показав відео зі звільненими українськими полоненими
Зеленський показав відео зі звільненими українськими полоненими
18 квiтня, 10:31
Тарас Кремінь: «Державна мова різко зміцнила свої позиції та відіграла значну роль в інформаційній війні»
Яку роль відіграла українська мова у війні: розʼяснення уповноваженого
2 травня, 12:04
Британська розвідка повідомила, навіщо Москва прискорює русифікацію окупованих регіонів України
Британська розвідка повідомила, навіщо Москва прискорює русифікацію окупованих регіонів України
24 квiтня, 09:31
Експерт порадила, як не потрапити у халепу із банківськими картками
Шахраї полюють за картками українців у популярному месенджері. Як себе убезпечити?
5 травня, 22:09
Диктатор скасував паради на 9 травня у багатьох містах РФ
Путін скликає засідання Радбезу після гучної заяви США
5 травня, 08:29
Санду: «Сьогодні ми (Молдова – «Главком») в безпеці лише завдяки Україні»
Президентка Молдови пояснила, чому РФ досі не напала на її країну
6 травня, 01:55
Генеральний інспектор Бундесверу генерал Карстен Броєр відвідав Україну
Україну відвідав генеральний інспектор Бундесверу: що йому показував Залужний
Вчора, 16:52
Росіяни посилили обстріли України
Міноборони повідомило про ймовірність масованої атаки РФ на 9 травня
Сьогодні, 08:20

Події в Україні

На окуповану півдні України росіяни у паніці проводять «евакуацію» населення (відео)
На окуповану півдні України росіяни у паніці проводять «евакуацію» населення (відео)
Нічна атака дронів: «Укренерго» повідомило про наслідки
Нічна атака дронів: «Укренерго» повідомило про наслідки
В Україні менше години тривала масштабна повітряна тривога
В Україні менше години тривала масштабна повітряна тривога
Розвідка пояснила причину перестановок у російській армії
Розвідка пояснила причину перестановок у російській армії
У двох областях України лунають вибухи під час тривоги
У двох областях України лунають вибухи під час тривоги
Які чужорідні види дерев заборонено висаджувати у лісах: Міндовкілля затвердило список
Які чужорідні види дерев заборонено висаджувати у лісах: Міндовкілля затвердило список

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
«Американський адвокат» Путіна спрогнозував терміни переговорів між Україною та РФ
16K
Китайці розлютилися на Путіна через збитий над Києвом «Кинджал»: експерт пояснив, чому
6383
В Одесі пролунав вибух, ворог вдарив ракетами (оновлено)
5623
Москву огорнув густий чорний дим: що горить цього разу
5280
Атака на Київ: Кличко вказав, де впали уламки ворожого дрона
4809
Атака дронів на Київ. Окупанти влучили в багатоповерхівку (фото, відео)

Новини

Війна Росії проти України змусила трансатлантичний альянс працювати разом – Боррель
Вчора, 17:02
У NASA пояснили, навіщо планують запустити чотири малі супутники
Вчора, 16:52
Компанія Twitter визнала недолік однієї зі своїх популярних функцій
Вчора, 16:20
Туреччина відмовилася передати Україні системи С-400
Вчора, 16:06
Знищили 22 безпілотники: РФ продовжує інформувати про «дивовижні перемоги» окупантів
Вчора, 15:57
Сварка Пригожина та Міноборони РФ: Банкова пояснила маневри росіян
Вчора, 15:38

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту