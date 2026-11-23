Негреа: Ми вкотре закликаємо Росію та Україну припинити атаки на всю енергетичну інфраструктуру

Сполучені Штати закликали Україну та Росію припинити взаємні атаки на енергетичну інфраструктуру й ланцюги постачання продовольства, а також забезпечити безпечне та безперешкодне комерційне судноплавство в Чорному морі. Про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявив заступник постійного представника США при ООН Ден Негреа, наголосивши, що удари сторін підривають глобальну продовольчу безпеку, передає «Главком».

За словами американського дипломата, напади на цивільну портову інфраструктуру та торговельні судна наражають на небезпеку життя цивільних осіб, порушують свободу судноплавства та скорочують експорт сільськогосподарської продукції. Внаслідок атак у Чорному морі зерно, добрива й продовольчі вантажі йдуть на дно, моряки з різних держав гинуть або зазнають поранень, а українські аграрії стикаються зі значними труднощами під час вивезення врожаю. Дипломат закликав сторони не створювати додаткового навантаження на світову продовольчу систему, а також наголосив, що місця розподілу гуманітарної продовольчої допомоги, яку США надають Україні, не повинні ставати цілями обстрілів.

Ден Негреа підкреслив, що найнадійнішим способом убезпечити експорт продовольства через Чорне море є завершення війни. За його словами, Вашингтон у тісній взаємодії з Києвом та європейськими партнерами наразі працює над чотирма ключовими напрямами майбутнього врегулювання: наданням Україні надійних гарантій безпеки від нової агресії, перспективою її вступу до Європейського Союзу, комплексним планом повоєнного економічного відновлення за участю європейських партнерів і Світового банку, а також конкретними безпековими механізмами після укладення мирної угоди. США розраховують продовжити цю роботу на основі переговорів в Абу-Дабі в координації з Україною, Росією, представниками Європи, НАТО та ЄС.

Як відомо, 20 листопада російська терористична армія здійснила масовану атаку на одну з теплоелектростанцій ДТЕК.

За даними компанії, станція припинила генерацію електроенергії. Також зазначається, що суттєво пошкоджено обладнання ТЕС.