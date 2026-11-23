Президент США Дональд Трамп припустив можливість відновлення масштабних бойових дій проти Ірану наступного року, якщо поточні дипломатичні зусилля не принесуть результату. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Американський лідер звинуватив Тегеран у навмисному затягуванні непрямих переговорів, порівнявши іранських посадовців із «професійними танцюристами чечітки», а також пов'язав посилення агресивної політики Ірану з результатами нещодавніх проміжних виборів у США 3 листопада, на яких Республіканська партія зазнала поразки. Водночас Трамп наголосив, що успіх демократів не завадить йому продовжувати ведення війни, зазначивши, що за останній тиждень Іран запустив рекордну кількість ракет і безпілотників, проте всі цілі були перехоплені.

На тлі дипломатичного глухого кута напруженість у регіоні Перської затоки продовжує зростати. Останніми тижнями Іран активізував напади на судноплавство в районі Ормузької протоки та завдав ударів по американських військових об'єктах у Бахрейні та Кувейті, а в суботу атакував промисловий об'єкт у Бахрейні, внаслідок чого постраждали двоє людей. Попри те, що арабські держави Перської затоки закликають Вашингтон знайти мирне врегулювання і не допускати нової повномасштабної ескалації, позиції сторін залишаються діаметрально протилежними.

Зокрема, заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабад підтвердив ведення переговорів за посередництва Катару, але категорично виключив можливість вивезення збагаченого ядерного матеріалу за межі країни в рамках майбутньої угоди.

Ключовими перешкодами для переходу до офіційних переговорів залишаються вимоги Тегерана щодо зняття американської морської блокади, послаблення санкцій та розморожування активів, тоді як Вашингтон наполягає на нових жорстких обмеженнях іранської ядерної програми. Морська блокада США суттєво поглиблює економічну кризу в Ірані, блокуючи нафтовий експорт та імпорт товарів першої необхідності, що вже призвело до прискорення інфляції приблизно до 90%. Іранська влада заявила про рішучий намір прорвати цю блокаду, на що Дональд Трамп відповів прямим попередженням: у разі спроби іранських суден оскаржити обмеження «вони всі опиняться на дні моря, як і решта флоту».

Як відомо, кількість зафіксованих атак на цивільне судноплавство в Ормузькій протоці та прилеглих водах досягла найвищого рівня від початку бойових дій наприкінці лютого. Тегеран намагається повернути контроль над стратегічним морським коридором на тлі падіння світових цін на нафту та різкого скорочення власних нафтових прибутків.

За даними Центру морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO), у жовтні в зоні спостереження, що охоплює Ормузьку протоку, Перську та Оманську затоки, уперше з початку війни зафіксували понад 30 інцидентів.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки та Ізраїль розглядають можливість завдання нових ударів по Ірану найближчим часом. Обговорення військових сценаріїв активізувалося на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та безрезультатних дипломатичних переговорів із Тегераном.

Вашингтон розглядає можливість відновлення масштабних ударів по іранських об'єктах. Водночас президент США Дональд Трамп поки не ухвалив остаточного рішення щодо нової військової операції.