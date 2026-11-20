ДТЕК повідомила про атаку на одну зі своїх ТЕС

Сьогодні, 20 листопада, російська терористична армія здійснила масовану атаку на одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

За даними компанії, станція припинила генерацію електроенергії. Також зазначається, що суттєво пошкоджено обладнання ТЕС.

Нагадаємо, українські атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації після масованої ракетно-дронової атаки Росії в ніч проти 20 листопада. Російські війська завдали ударів по електростанціях, підстанціях передачі та розподілу електроенергії. Частина споживачів у Києві та десяти областях залишилася без світла.

За словами заступника міністра енергетики, через пошкодження енергетичної інфраструктури атомні електростанції змушені працювати зі зниженою потужністю. Повернення до нормальної схеми генерації відбуватиметься поступово, після відновлення пошкоджених електромереж.