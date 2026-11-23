Сполучені Штати Америки обговорюють створення міжнародної місії для навчання сирійських військовослужбовців розмінуванню та безпечному знешкодженню вибухонебезпечних предметів. Це може стати першою американською навчальною програмою для армії Сирії після повалення режиму Башара Асада у грудні 2024 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За інформацією п'яти співрозмовників агентства, знайомих із перебігом переговорів, Вашингтон розглядає можливість організації багатонаціональної програми підготовки сирійських військових. На початковому етапі навчання зосередять на пошуку мін та знешкодженні боєприпасів, що не вибухнули.

Якщо ініціативу погодять, перші навчання можуть розпочатися вже в березні 2027 року. Їх планують проводити на території Сирії та Йорданії за обмеженої участі американських військовослужбовців.

За словами одного з джерел Reuters, до місії можуть долучитися представники приблизно 15 країн-партнерів США. Серед них – Велика Британія, Франція, Німеччина, Австралія, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати.

Як працюватиме міжнародна місія

Основою для нової програми може стати Дамаський координаційний центр, створений у Йорданії для взаємодії між сирійською владою, американськими військовими та регіональними партнерами.

Речник Центрального командування США Тім Гокінс повідомив, що центр продовжує працювати задля стабільності Сирії. Водночас остаточних рішень щодо майбутньої структури та завдань місії поки не ухвалено.

У Державному департаменті США заявили, що вітають співпрацю з владою Дамаска в боротьбі проти терористичного угруповання «Ісламська держава». Міністерство оборони Сирії на запит Reuters не відповіло.

За даними агентства, програма може стати основою для ширшої військової співпраці між Вашингтоном і Дамаском. Зокрема, сторони вже обговорювали питання безпеки кордонів.

Що заважає реалізації плану

Попри зацікавленість у співпраці, ініціатива стикається з юридичними та політичними перешкодами.

Американське законодавство забороняє надавати допомогу іноземним військовим підрозділам, щодо яких існують достовірні відомості про грубі порушення прав людини. Тому перед початком навчань США мають перевірити сирійських військовослужбовців, яких планують залучити до програми.

Додаткові труднощі виникають і з боку сирійського військового керівництва. За словами джерел Reuters, частина посадовців Міністерства оборони Сирії виступає проти надання американським військовим доступу до місцевих військових установ та об'єктів.

Вашингтон також вивчає можливість фінансування програми за рахунок залишкових коштів операції Inherent Resolve, спрямованої на боротьбу з «Ісламською державою». Одне з джерел оцінило доступний ресурс приблизно у $200 млн, однак Reuters не змогло незалежно підтвердити цю суму.

Відносини США та Сирії після повалення Асада

Після зміни влади в Дамаску у грудні 2024 року Вашингтон поступово відновлює співпрацю із сирійським керівництвом.

У грудні 2025 року США скасували широкі економічні санкції проти Сирії, у серпні 2026 року виключили країну зі списку держав – спонсорів тероризму, а в жовтні пом'якшили обмеження на експорт оборонної продукції та послуг.

Водночас останні американські військовослужбовці залишили Сирію у квітні 2026 року після багаторічної операції проти «Ісламської держави». Запропонована навчальна місія може означати повернення обмеженої кількості військових США до країни.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про рішення США повністю вивести свої війська із Сирії. У лютому 2026 року адміністрація Дональда Трампа вирішила вивести понад тисячу американських військовослужбовців, оскільки нова сирійська влада взяла на себе більшу відповідальність за боротьбу з терористичними угрупованнями.

Також у грудні 2025 року США розпочали масштабну військову операцію проти ІДІЛ у Сирії. Операцію під назвою «Удар яструба» оголосив очільник Пентагону Піт Гегсет після загибелі двох американських військових та цивільного перекладача поблизу Пальміри.

Крім того, у грудні 2024 року Вашингтон підтвердив прямі контакти із сирійськими повстанцями, які повалили режим Башара Асада. Тодішній держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що американська сторона підтримувала зв'язок із представниками угруповання «Хайят Тахрір аш-Шам» та іншими силами, які брали участь у зміні влади в Дамаску.