Заступник голови Президентської ради Лівії Муса аль-Куні заявив, що удари України по російських суднах у районі міста Бенгазі є «фактичним оголошенням війни» лівійській державі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на державне інформаційне агентство Лівії LANA.

У офіційній заяві Президентська рада Лівії засудила ці атаки, назвавши їх «відвертою військовою агресією», спрямованою проти морського порту та об'єкта критично важливої інфраструктури, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків і поранено цивільних осіб. У документі підкреслюється, що подібні дії є прямим порушенням національного суверенітету Лівії, а подальші спроби перетворити країну на арену міжнародних конфліктів створюють загрозу для безпеки всього Середземномор'я та стабільності енергопостачання.

Муса аль-Куні поклав усю відповідальність за інцидент на Київ, охарактеризувавши удари як «терористичні акти» та наголосивши, що президент України Володимир Зеленський відкрито визнав проведення операції й висловив задоволення її результатами. У зв'язку з цим лівійська сторона заявила про намір негайно вжити всіх необхідних юридичних і дипломатичних заходів на регіональному та міжнародному рівнях для притягнення винних до відповідальності. Зокрема, Тріполі планує звернутися до Міжнародного суду ООН, Ради Безпеки та інших міжнародних інституцій.

Окрім цього, заступник голови Президентської ради закликав Раду Безпеки ООН скликати екстрене засідання та внести Володимира Зеленського до списку осіб, пов'язаних із тероризмом. Також аль-Куні ініціював проведення надзвичайних засідань лівійських військових комітетів для визначення подальших кроків у відповідь та звернувся до громадян Лівії із закликом об'єднатися перед загрозами національній безпеці, підкресливши, що суверенітет і територіальна цілісність держави не підлягають жодним компромісам.

Лівія поділена на два основні політико-територіальні табори (фактичний розкол на захід і схід), а також має історичний та адміністративний поділ. Захід (Триполі) контролюється міжнародно визнаним Урядом національної єдності (GNU) на чолі з Абдель Хамідом Дбейбою та спирається на місцеві збройні угруповання і підтримку, зокрема, Туреччини. Схід і частина центру (Бенгазі, Тобрук, Сирт) перебувають під впливом фельдмаршала Халіфи Хафтара та його Лівійської національної армії (LNA), а також паралельної адміністрації / Уряду національної стабільності (GNS), пов'язаного з Палатою представників. Цей табір підтримують, зокрема, ОАЕ, Єгипет і Росія.

Як відомо, у неділю, 23 листопада, на військово-морській базі Бенгазі на сході Лівії внаслідок імовірної атаки українських морських безпілотників зазнав серйозних пошкоджень російський корвет «Меркурій», а на самому об'єкті спалахнула пожежа.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження російського корвета в Лівії. Сили оборони України спільно зі Службою безпеки України провели спецоперацію поблизу лівійського порту Бенгазі, під час якої знищили російський військовий корвет «Меркурій» та бойовий вертоліт Ка-27.

За його словами, для атаки залучили сім морських дронів українського виробництва. Корвет «Меркурій» був одним із найновіших кораблів російського флоту – його прийняли на озброєння у 2023 році, вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.