Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що за логікою вимог Кремля щодо кордонів НАТО Росії довелося б повернути Україні Крим і Донбас

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль назвав несерйозними вимоги Росії повернути НАТО до конфігурації 1997 року. Він наголосив, що за такою логікою Кремль мав би повернути Україні окуповані Крим і Донбас. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на виступ політика.

За словами Вадефуля, заклики Москви повернутися до архітектури НАТО зразка 1997 року не мають сенсу, оскільки сама Росія не готова відмовитися від захоплених українських територій.

Міністр наголосив, що Європа вже має сформовану архітектуру безпеки, основи якої закладено Гельсінським заключним актом 1975 року, Паризькою хартією та Будапештським меморандумом.

Він підкреслив, що Росія повинна виконувати міжнародно-правові зобов'язання, які добровільно взяла на себе. «Вони повинні дотримуватися цих правових рамок, які самі підписали. Саме це є основою європейської безпеки, і ми завжди її захищатимемо», – заявив Вадефуль.

Глава німецького МЗС також зазначив, що європейським державам доведеться вибудовувати власну безпеку в умовах протистояння з Росією.

«На жаль, ми повинні визнати, що мир і стабільність у Європі ми матимемо лише всупереч Росії, а не разом із Росією. Це наш тверезий аналіз», – наголосив він.

За словами Вадефуля, саме тому держави НАТО повинні зміцнювати Альянс і розвивати власні оборонні спроможності.

Окремо міністр висловив солідарність із Польщею на тлі російських провокацій. Він запевнив, що союзники готові захищати територію кожної держави-члена НАТО.

«Ми завжди захищатимемо кожен сантиметр території НАТО. Це абсолютно зрозуміло. Тому, пане Путін, не помиляйтеся. Ми – оборонний Альянс, але ми готові захищати себе, наші країни та наш Альянс», – заявив Вадефуль.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте 23 листопада заявив, що жодна держава-член Альянсу не підтримує вимоги Росії повернути НАТО до конфігурації 1997 року. Водночас він визнав, що вступ України до Альянсу наразі стримують кілька союзників, серед яких не лише Сполучені Штати.