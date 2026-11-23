Росія модернізує військовий гарнізон Каменка за 60 км від кордону з Фінляндією

Росія розпочала масштабну реконструкцію військового гарнізону Каменка на Карельському перешийку, приблизно за 60 км від кордону з Фінляндією. На території військового містечка демонтують старі будівлі та облаштовують новий центр бойової і стрілецької підготовки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на фінську телерадіокомпанію Yle.

Журналісти проаналізували супутникові знімки гарнізону, зроблені у вересні 2025-го та вересні 2026 року. Вони свідчать про масштабні зміни на території військового об'єкта, де розміщується одне з найбільших сухопутних угруповань російської армії на фінському напрямку.

Зокрема, у південній частині гарнізону демонтували понад десяток старих ангарів для військової техніки та господарських споруд. Також знесли дві їдальні та дві казарми.

За даними Yle, раніше про ці будівельні роботи публічно не повідомляли ані в Росії, ані на Заході.

Росія створює новий центр підготовки військових

Фінський військовий експерт Марко Еклунд, який раніше працював у військовій розвідці Фінляндії, вважає, що на території Каменки облаштовують сучасний центр бойової та вогневої підготовки.

Супутникові знімки показують нові стрільбища із захисними земляними валами та навісами для стрільців. На ділянці завдовжки понад кілометр зняли верхній шар ґрунту, а неподалік облаштували водойми для гасіння можливих пожеж під час навчань.

За оцінкою експерта, нова інфраструктура дозволить організувати систематичну підготовку значної кількості військовослужбовців.

«Коли йдеться про тисячі людей, вогневу підготовку доводиться організовувати практично як безперервний процес. Для цього потрібна сучасна інфраструктура», – пояснив Еклунд.

Супутникові знімки демонструють зміни на території гарнізону Каменка у 2025–2026 роках Фото: Yle / Planet Labs PBC

Чисельність російського угруповання планують збільшити

У Каменці дислокується 69-та мотострілецька дивізія російської армії. Її військовослужбовці беруть участь у війні проти України, зокрема на Харківському напрямку.

Із кінця 1990-х років у гарнізоні розміщувалася мотострілецька бригада чисельністю близько 4400 військових. Тепер Росія формує на її основі дивізію, яка, відповідно до планів, може налічувати до 11 тис. військовослужбовців.

Водночас формування дивізії ще триває, тому запланована чисельність не означає, що всі ці військові вже перебувають у гарнізоні.

Раніше Yle також повідомляла про створення в Каменці великого наметового містечка для військовослужбовців, які проходять підготовку. За новими супутниковими знімками, воно досі функціонує, хоча кількість наметів зменшилася.

На території російського військового містечка облаштовують нові стрільбища та навчальну інфраструктуру. Фото: Yle / Planet Labs PBC

Будівництво триває і в сусідньому гарнізоні

Росія модернізує військову інфраструктуру і в гарнізоні Кирилловське, розташованому приблизно за вісім кілометрів на схід від Каменки.

Там звели великий комплекс будівель та кілька менших ангарів. Точне призначення нового об'єкта поки невідоме. Еклунд припускає, що його також можуть використовувати для підготовки військових.

Окрім цього, у Каменці ремонтують житлові будинки для родин військовослужбовців. Восени до газової мережі підключили 22 багатоквартирні будинки, у яких розташовано близько 1600 квартир.

Чому Росія посилює військову присутність біля Фінляндії

Масштабна модернізація російських гарнізонів пов'язана з рішенням Москви посилити військову присутність на північно-західному напрямку після вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.

У 2024 році Росія відновила Ленінградський військовий округ. У межах реорганізації передбачено збільшення чисельності військ поблизу кордонів із країнами Північної Європи.

Водночас військовий експерт Марко Еклунд зазначає, що саме по собі розширення гарнізонів не означає безпосередньої загрози нового військового вторгнення. Для проведення масштабних наступальних операцій Росії потрібні значно більші сили та відповідне забезпечення.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про нарощування російської військової присутності поблизу Фінляндії. Аналітики Інституту вивчення війни звернули увагу на супутникові знімки будівництва на військовій базі «Рибка» в Петрозаводську. Об'єкт розташований приблизно за 175 км від фінського кордону та призначений для розміщення підрозділів 44-го армійського корпусу.

Також Yle раніше повідомляла про розширення наметового містечка в Каменці, де російські військові проходили підготовку для участі у війні проти України. Супутникові знімки тоді показали збільшення кількості наметів та активне використання навчальних територій гарнізону.