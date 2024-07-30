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США обладнають F-16 для України передовою зброєю – The Wall Street Journal

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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США обладнають F-16 для України передовою зброєю – The Wall Street Journal
фото: з відкритих джерел

Кількість озброєння, яку американці запланували поставити на ви нищувачі, буде достатньою для задоволення найнагальніших потреб України

Сполучені Штати Америки нададуть Україні ракети та інше озброєння для винищувачів F-16. Літаки ЗСУ отримають вже цього літа. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Видання нагадує, що Данія та Нідерланди мають передати Україні F-16 найближчим часом, також у майбутньому очікуються постачання винищувачів від Бельгії та Норвегії. Але залишалося невирішеним питання озброєння для літаків.

Неназваний високопосадовець США розповів виданню, що незважаючи на обмежені запаси Пентагону, Вашингтон вирішив передати Україні боєприпаси класу «повітря-земля», комплекти точного наведення для бомб та сучасні ракети класу «повітря-повітря». Кількість озброєння, яку запланували поставити, буде достатньою для задоволення найнагальніших потреб України.

«Ми впевнені, що зможемо поставити все це (озброєння – «Главком») принаймні у тих критичних обсягах, які їм необхідні», – уточнив співрозмовник журналістів.

Україна отримає від США:

  • ракети класу «повітря-земля» AGM-88 HARM,
  • версії комплектів Joint Direct Attack Munition (JDAM) збільшеної дальності, які перетворюють некеровані бомби на «розумну» зброю;
  • бомби малого діаметра (GLSDB);
  • ракети класу «повітря-повітря» середньої дальності AMRAAM;
  • ракети класу «повітря-повітря» малої дальності AIM-9X.

Співрозмовник також уточнив, що європейські країни можуть виділити кошти для того, щоб купити у США додаткове озброєння для «українських» F-16.

За його словами, США обмежать Україну у застосуванні ракет для F-16 за аналогією з іншим переданим озброєнням. Тобто українські захисники зможуть бити ними по території РФ лише у відповідь на атаки з іншого боку кордону. Зазначимо, Україна також добивається винищувачів F-16 безпосередньо від США, але найбільший партнер та оператор цих літаків відповідних заяв ще не робив.

Раніше газета The New York Times повідомила, що винищувачі F-16, які цьогоріч надійдуть від партнерів, Україна зможе застосувати на полі бою в обмеженій кількості. Причиною цьому став брак підготовленого персоналу. 

До слова, Бельгія поставить Україні 30 літаків F-16, але до 2028 року.

Теги: винищувач F-16 США

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