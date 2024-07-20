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Зеленський і Трамп домовилися про зустріч: Банкова розкрила деталі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Зеленський і Трамп домовилися про зустріч: Банкова розкрила деталі
Формат, час і місце зустрічі Зеленського і Трампа наразі обговорюються
колаж із відкритих джерел

Прессекретар українського президента відповів, чи приїде Трамп в Україну

Очільник України Володимир Зеленський та кандидат у президенти США Дональд Трамп домовилися про зустріч. Про це повідомив прессекретар українського президента Сергій Никифоров в етері телемарафону.

Посадовець підтвердив, що була зафіксована «принципова згода» на зустріч Зеленського та Трампа.

«Обговорювали певні проміжки часу, коли ця зустріч може відбутися, але це говорити ще зарано. Це вже команди будуть працювати й узгоджувати графіки і деталі, коли це може бути можливим», – додав Никифоров.

На питання про те, чи може Трамп відвідати Україну, Никифоров відповів: «Говорити про це зарано. Це справді обговорювалося, коли це має статися, і де це має статися, але конкретика дуже передчасна – і формат, і час, і місце».

За словами прессекретаря, Зеленський закликав Трампа не вірити представникам тих країн, які намагаються пояснити або якось виправдати дії російського диктатора Володимира Путіна.

Крім того, президент України розповів Трампу про російський удар по Миколаєву 19 липня, а також про обстріл дитячої лікарні «Охматдит» у Києві.

«Трамп сказав, це його така фірмова фраза, не вірити фейк ньюз про те, що його перемога на виборах може бути вигідна Росії. Він цю тезу назвав фейк ньюз і закликав у це не вірити», – підкреслив Никифоров.

Нагадаємо, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю пообіцяв принести мир і покласти край війні. 

Як повідомлялося, Зеленський провів телефонну розмову з Трампом. За словами Зеленського, він домовився із Трампом обговорити під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим.

Зазначимо, що колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп офіційно погодився балотуватися у президенти США від Республіканської партії.

До слова, у фінальній промові на з'їзді Республіканської партії Трамп торкнувся питання війни в Україні. Зокрема, він заявив, що світ на порозі Третьої світової війни. Трамп пообіцяв змінити ситуацію, з якою, начебто, не може впоратися адміністрація Байдена. Трамп заявив, що при ньому не було жодних воєн, за винятком ІДІЛу.

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Теги: США Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна

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