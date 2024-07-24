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Камала Гарріс розкрила свої плани на президентський термін

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Камала Гарріс розкрила свої плани на президентський термін
арріс заявила про намір підписати закон про відновлення репродуктивних свобод
фото з відкритих джерел

Камала Гарріс виступила на передвиборчому мітингу в штаті Вісконсин

Віцепрезидентка США не лише зробила рішучі заяви щодо своїх планів на майбутнє президентства, але й розкритикувала свого політичного опонента, республіканця Дональда Трампа. Про це пише CNN.

У своєму виступі Каміла Гарріс звернулася до аудиторії, наголошуючи на своєму досвіді колишнього генерального прокурора Каліфорнії та прокурора в суді. Вона наголошувала на своїй боротьбі зі злочинцями різних категорій, що порушували закон і права людей.

«Тому почуйте мене, коли я скажу: Я знаю тип Дональда Трампа. І в цій кампанії, я обіцяю вам: Я з гордістю поставлю свій послужний список проти нього в будь-який день тижня», – наголосила Гарріс.

Крім цього, вона підкреслила успіх своєї кампанії у зборі фінансування, зібравши десятки мільйонів доларів протягом 24 годин, що стало рекордом для президентських кампаній.

«І саме тому, що ми ведемо кампанію, керовану людьми, ви можете бути впевнені, що я стану президентом, орієнтованим на інтереси людей», – сказала віцепрезидентка США.

Гарріс також обіцяла протистояти політиці Трампа, спрямованій на відкидання соціальних програм та медичного страхування, і наголосила на необхідності відновлення репродуктивних прав американців.

«Ми віримо в майбутнє, де кожна людина матиме можливість не просто вижити, але й розвиватися», – заключила вона, викликаючи великий оптимізм серед прихильників.

Віцепрезидентка США також поділилася своєю візією майбутнього, де пріоритетом стане створення середнього класу і забезпечення рівних умов для всіх американців.
 
 Також Гарріс не залишила без уваги президентську кампанію експрезидента США Дональда Трампа.

«І ми, які віримо в репродуктивну свободу, зупинимо крайні заборони Дональда Трампа на аборти, тому що ми довіряємо жінкам приймати рішення щодо власного тіла, а не дозволяти уряду вказувати їм, що робити. І коли Конгрес прийме закон про відновлення репродуктивних свобод, як президент Сполучених Штатів, я підпишу його», – зауважила вона.

Вона також наголосила, що Трамп має намір  скоротити соціальне страхування та медичне страхування та полегшити податки для мільярдерів і корпорацій.

На передвиборчому мітингу у Вісконсині Камала Гарріс висловила низку ключових питань, які стануть основою її президентської програми. Вона зазначила необхідність свободи працівників у вступі до профспілок, доступності медичного обслуговування та дитячої опіки, а також важливість оплачуваної відпустки для батьків, що доглядають за дітьми.

Гарріс також підкреслила необхідність гідного виходу на пенсію та право кожного американця на голосування. Вона приділила увагу також  проблемі безпеки від насильства зі зброєю, підтримуючи введення законів про червоні прапори, загальні перевірки та заборону штурмової зброї. Віцепрезидентка США наголосила, що створення сильного середнього класу стане основною метою її президентського кандидатства.

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Гарріс набирає достатньо голосів делегатів для формального затвердження кандидатом у президенти від Демократичної партії країни.

Водночас віцепрезидентка США Камала Гарріс, яку президент Джо Байден запропонував як кандидата на виборах глави держави замість себе, назвала передвиборну ситуацію, що склалася, «американськими гірками».

«Протягом наступних 106 днів ми донесемо нашу справу до американського народу і ми переможемо. Це були американські гірки, і ми всі переповнені змішаними почуттями з цього приводу – я просто маю сказати, що люблю Джо Байдена», – сказала вона передвиборному штабу в Делавері.

До слова, віцепрезидентка США Камала Гарріс вперше виступила на публічному заході після того, як президент Джо Байден вирішив покинути президентські перегони. За цей час вона встановила рекорд зі збору коштів на президентську кампанію, зібравши понад $80 млн всього за добу після оголошення Байдена про вихід і його підтримку Гарріс як кандидата від Демократичної партії. 

Раніше стало відомо, що американці за кілька годин пожертвували $46,7 млн ​​для передвиборчої кампанії віцепрезидентки США Камали Гарріс, випливає з даних порталу для збору коштів ActBlue. Це найбільший збір за день на платформі 2024 року.

Читайте також: Камала Гарріс йде на вибори: що відомо про ймовірну кандидатку в президенти США
Теги: Камала Гарріс страхування президент фінансування прокурор партії закон податки

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