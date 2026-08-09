Пентагон вимагає від виробників терміново наростити випуск зброї – WP

У компаній є не більше 21 дня, щоб представити плани прискорення

Файнберг: багаторічні цикли розробки зброї неприйнятні

Американське оборонне відомство звернулося до виробників зброї з вимогою якнайшвидше наростити випуск озброєння та боєприпасів – їхні запаси суттєво виснажилися через війну з Іраном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Що вимагає Пентагон

За даними видання, заступник голови Пентагону Стів Файнберг у середу надіслав керівникам галузі листа з жорстким дедлайном: компанії мають щонайпізніше за три тижні подати плани того, як саме вони прискорять поставки або нарощуватимуть виробництво критично важливих компонентів.

«Багаторічні цикли розробки неприйнятні. Ми маємо різко прискорити графіки реалізації наших програм та негайно розширити виробничі потужності», – написав Файнберг.

Наскільки виснажилися запаси

Раніше WP писало, що лише за перший місяць бойових дій проти Ірану американські військові витратили понад 850 крилатих ракет Tomahawk та понад тисячу перехоплювачів Patriot і THAAD, а також застосували понад 1300 тактичних балістичних ракет. За аналізом Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), світові запаси Patriot за тиждень скоротилися з 2200 одиниць (рівень до війни з Іраном) до менш ніж 827, а запаси THAAD – з 453 до менш ніж 278.

Які кроки вже зробив Пентагон

Останніми місяцями відомство вже намагається наростити постачання озброєнь. Так, у понеділок анонсували рамкову угоду з Northrop Grumman та Lockheed Martin про збільшення виробництва ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) та THAAD. А тижнем раніше Пентагон підписав із Lockheed Martin контракт на $58,6 млрд, розрахований на потроєння випуску PAC-3 до 2030 року.

Нагадаємо, Україна хронічно потерпає від нестачі ракет Patriot – це єдина зброя в арсеналі, здатна стабільно збивати балістичні ракети РФ, тож нарощення виробництва в США напряму впливає на захист українського неба.