Росія атакувала автозаправний комплекс на Житомирщині

Під удар потрапила АЗС поблизу Звягеля на одній із головних автомобільних трас країни

Російські війська атакували автозаправний комплекс у передмісті Звягеля Житомирської області. Удар припав на об'єкт, розташований уздовж траси М-06. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

Наразі на місці російської атаки тривала ліквідація її наслідків. До робіт залучили відповідні спеціальні служби. Фахівці займалися локалізацією пожежі та забезпечували безпеку руху автомобілів на ділянці траси поблизу місця удару.

фото: Житомирська ОВА

Інформацію про можливих постраждалих унаслідок атаки та масштаби пошкоджень уточнювали. Влада Житомирської області закликала жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, 15 вересня під час російської атаки на Київ влучання також зафіксували на територіях двох автозаправних станцій. Загалом наслідки обстрілу виявили у чотирьох районах столиці, постраждали восьмеро людей.

У Дарницькому районі російська атака пошкодила територію АЗС. Там травмувалася одна людина, а незначне загоряння ліквідували за допомогою вогнегасників. Ще одне влучання сталося на території автозаправної станції у Голосіївському районі. Пожежу ліквідували, одна людина отримала поранення.