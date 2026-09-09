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Уряд має перезапустити промислову політику та розширити підтримку великих виробництв – ICC Ukraine

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Уряд має перезапустити промислову політику та розширити підтримку великих виробництв – ICC Ukraine
фото: depositphotos.com

Держава має активно підтримувати промисловість, поки вона у нас ще є – ICC Ukraine

Україні необхідно вже зараз посилити державну підтримку промисловості, оскільки в умовах війни збереження виробництва є питанням не лише економіки, а й національної безпеки та здатності держави фінансувати оборону. Про це заявив Володимир Щелкунов з ICC Ukraine.

За його словами, втрата промислових підприємств означає для країни не тільки скорочення податків, а й втрату робочих місць, інженерних кадрів, технологій, експорту та внутрішніх виробничих ланцюгів. Тому вже зараз потрібно зробити «рестарт» промислової політики – від загальної підтримки бізнесу до системного стимулювання виробництва та великих інвестиційних проєктів.

Серед ключових кроків він назвав доступ промисловості до довгострокового фінансування, державних гарантій та дешевших кредитів, цільові податкові стимули для модернізації та створення робочих місць, а також довгострокові державні замовлення для українських виробників.

Окремим напрямом має стати енергетична стійкість підприємств: держава повинна стимулювати власну генерацію, когенерацію, накопичувачі енергії та інші рішення, які дозволяють заводам працювати під час атак на енергосистему.

Також ICC Ukraine виступає за активніший торговельний захист українського виробника за кордоном, підтримку експорту та доступ промислових компаній до зовнішніх ринків.

«Підтримка промисловості – це не подарунок бізнесу від держави. Це інвестиція держави у власну економічну безпеку, податкові надходження, зайнятість, експорт і майбутню конкурентоспроможність України», – наголосив Щелкунов.

Він підкреслив, що відкладати промислову політику до завершення війни не можна: зупинка підприємств уже зараз створює ризик втрати обладнання, фахівців і виробничих компетенцій, необхідних для майбутньої відбудови країни.

Теги: експорт промисловість фінансування

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