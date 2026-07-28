Понад 100 тисяч бойових місій. Українські дрони отримали нову роль у США

Перевірені на війні українські алгоритми керування роями безпілотників інтегрують із платформою, що допоможе Пентагону швидше навчати військовий штучний інтелект

Українсько-американська компанія Swarmer інтегрує свою систему керування роями безпілотників із платформою SpatialCore американської компанії Brightline Interactive. Партнерство дозволить використовувати бойовий досвід українських дронів для навчання моделей штучного інтелекту, які розробляються для потреб Міністерства оборони США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Swarmer.

Компанії підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає інтеграцію програмного забезпечення Swarmer із платформою SpatialCore, розробленою американською Brightline Interactive.

Українська компанія надасть власні алгоритми керування роями безпілотників, які вже пройшли перевірку в реальних бойових умовах. Американська сторона інтегрує їх зі своєю платформою для збору та аналізу інформації.

У компанії пояснили, що це дасть змогу об'єднати дані з безпілотників різних виробників, прискорити навчання моделей штучного інтелекту та сформувати єдине операційне середовище для військових.

Співпраця також передбачає проведення спільних досліджень і розробок у сфері штучного інтелекту, а також використання контрактних механізмів Brightline Interactive для просування спільних технологій у проєктах Міністерства оборони США.

Президент Swarmer Алекс Фінк заявив, що поєднання двох платформ відкриє доступ до даних із мільйонів місій, що значно прискорить навчання AI-моделей.

Своєю чергою президент Brightline Interactive Тейлер Гейтс наголосив, що партнерство дозволить надати військовим замовникам більш повну картину оперативної обстановки на полі бою.

Swarmer розробляє програмне забезпечення, яке дозволяє одному оператору керувати групою автономних безпілотників. Під час виконання завдань дрони можуть самостійно координувати свої дії та розподіляти ролі між собою.

Із квітня 2024 року програмне забезпечення Swarmer забезпечило виконання понад 100 тис. реальних бойових місій у зоні бойових дій в Україні. Саме цей практичний досвід використання автономних роїв безпілотників став основою для співпраці української компанії з американською Brightline Interactive.

Нагадаємо, що українська оборонна промисловість цього року виготовить від шести до семи мільйонів малих ударних FPV-дронів – приблизно 500 тисяч щомісяця. Для порівняння, американська програма Drone Dominance вартістю $1,1 млрд до лютого 2027 року сукупно замовить трохи менше ніж 200 тисяч таких безпілотників.