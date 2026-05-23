США зобов'язали іноземців виїжджати з країни для оформлення грін-карт

Іноземець, який тимчасово перебуває в США та хоче отримати грін-карту, повинен повернутися до своєї країни

Під дію нових правил підпадають найбільш вразливі верстви шукачів притулку

Служба громадянства та імміграції США (USCIS) оголосила про радикальну зміну правил зміни імміграційного статусу. Відтепер іноземці, які перебувають всередині Сполучених Штатів за тимчасовими візами і претендують на отримання постійної посвідки на проживання (грін-карти), будуть зобов'язані залишати американську територію та проходити процедуру оформлення у своїх рідних країнах через Державний департамент. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Нові директиви було оприлюднено у спеціальній доповідній записці USCIS. Згідно з документом, імміграційним офіцерам доручено суворо оцінювати кожен окремий випадок, а надання будь-яких надзвичайних винятків чи полегшень усередині країни тепер потребуватиме виняткових і незаперечних підстав.

У Міністерстві внутрішньої безпеки США, яке здійснює безпосередній нагляд за діяльністю імміграційної служби, рішення назвали вимушеним кроком задля відновлення верховенства права та розвантаження системи.

«Іноземець, який тимчасово перебуває в США та хоче отримати грін-карту, повинен повернутися до своєї країни, щоб подати заявку. Ця політика дозволяє нашій імміграційній системі функціонувати так, як це передбачено законом, замість того, щоб стимулювати лазівки», – зазначили у відомстві.

Окрім того, в USCIS розраховують, що перенесення частини процедур за межі Сполучених Штатів дозволить вивільнити значні внутрішні ресурси агентства та пришвидшити хронічно затягнутий розгляд інших категорій імміграційних справ.

Рішення американської влади спровокувало гостру деструктивну реакцію та шквал публічної критики з боку гуманітарних, релігійних та правозахисних організацій, які опікуються правами мігрантів.

Найбільше занепокоєння правозахисників викликає той факт, що під дію нових жорстких правил автоматично підпадають найбільш вразливі верстви шукачів притулку, які раніше мали право на пільгову та безпечну зміну статусу безпосередньо у Штатах.

Зокрема, представники авторитетної міжнародної гуманітарної групи HIAS, яка надає юридичну та соціальну допомогу біженцям, заявили, що нова інструкція створює пряму загрозу для життя багатьох аплікантів. За їхніми словами, USCIS фактично змушує жертв транскордонної торгівлі людьми, а також неповнолітніх дітей, які зазнали жорстокого поводження, домашнього насильства або були залишені без піклування батьків, повертатися до тих небезпечних регіонів, з яких вони свого часу ледве втекли.

