Єгор Голівець
Держсекретар США пояснив, що буде з Іраном без домовленостей із Вашингтоном
Вашингтон допустив нові санкції та заявив про готовність посилити тиск

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон може посилити санкційний тиск на Іран, якщо переговори не принесуть результату. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю посадовця для Fox News.

За словами Рубіо, подальші кроки залежатимуть від рішення президента США Дональда Трампа. «Це рішення президента США Дональда Трампа. Рівень санкцій проти Ірану надзвичайний, рівень тиску на Іран надзвичайний, і я думаю, що можна задіяти більше», – заявив він.

Держсекретар дав зрозуміти, що адміністрація США не виключає додаткових обмежень, якщо Тегеран не піде на компроміс.

Перший раунд переговорів між США та Іраном, який проходив за посередництва Пакистану, завершився без досягнення домовленостей щодо припинення війни.

Як відомо, державний секретар США Марко Рубіо висловив незгоду з намаганнями Тегерана встановити власні правила судноплавства в Ормузькій протоці. В інтерв'ю Fox News він підкреслив, що Вашингтон не допустить ситуації, коли Іран одноосібно регулює рух суден через цей стратегічний маршрут або вимагає плату за прохід. За словами Рубіо, Тегеран намагається перетворити міжнародну протоку на важіль тиску.

До слова, Іран висунув США нову пропозицію щодо відкриття Ормузької протоки та припинення війни, при цьому переговори з ядерних питань було відкладено на пізніший термін. 

Пропозиція, передана США через пакистанських посередників, насамперед спрямована на врегулювання кризи навколо протоки та американської блокади.

Нагадаємо, перший раунд переговорів між США та Іраном завершився 12 квітня без відчутних результатів. Сторони не змогли досягти домовленостей через розбіжності щодо ядерної програми Тегерана. Зокрема, Іран не надав гарантій відмови від створення ядерної зброї.

Теги: США Іран війна Марко Рубіо

